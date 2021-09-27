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國旅券中籤率13.31%好難抽　交長王國材：視整體效益考慮加碼

▲▼立法院交通委員會邀請交通部長王國材報告業務概況，並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部長王國材表示，國旅券是否加碼會視整體效果再考量。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

近期因應振興五倍券上路，各部會也推出相關加碼券。交通部國旅券炙手可熱，交通部長王國材今天（9/27）受訪時表示，是否會再加碼抽，將視整體效果再考量。

配合振興五倍券上路各部會推出加碼券，最夯人氣券交通部「國旅券」登記抽籤人數突破900.9萬，中籤率僅有13.31%，外界希望國旅券可加碼，王國材今天受訪時回應，國旅券目前仍以配合五倍券為主，是否加碼會視整體效果再考量。

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振興五倍券將於10月8日上路，無論數位或紙本券，5倍券在所有實體店家都可以使用，且包括交通、外送、境內電商、夜市、市場、藝文、住宿、學費、公益彩券等項目；其中，本土電商如東森、MOMO、PChome等，均將設立五倍券專區推廣需要振興的餐飲、小農及糕餅、旅遊產品等。

紙本五倍券統計方面，目前全台已有585萬5930人次完成預訂，其中四大超商共有447萬7689人次，五倍券官網則有137萬8241人次完成預訂，官員預計今日仍將有一波高峰。

另外，數位五倍券的預訂仍然開放中，最受民眾歡迎的國旅券，共949萬7652人登記，其次依序為農遊券938萬8035人、藝Fun券916萬3269人、動滋券886萬5482人、客庄券813萬1415人、地方創生券553萬5821人及i原券122萬2919人 。

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