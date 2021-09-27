國旅券中籤率超低立委帶頭喊加碼　交長王國材：會和政院爭取預算

▲王國材表示，會向行政院爭取金費盼用於國旅券加碼。（圖／記者許維寧攝）

記者許維寧／台北報導

因應振興五倍券上路各部會也推出相關加碼券刺激經濟，交通部推出的國旅券最炙手可熱，短短5天登記抽籤人數突破900萬人，中籤率僅有13.31%。立委林俊憲形容，簡直比刮刮樂中獎率還低，要求交通部因應民意加碼抽，交通部長王國材則表示，會再和行政院爭取預算。

配合振興五倍券上路各部會推出加碼券，最夯人氣券交通部「國旅券」登記抽籤人數突破900.9萬，份數僅有120萬，中籤率僅有13.31%，外界希望國旅券可加碼，王國材今天受訪時回應，國旅券目前仍以配合五倍券為主，是否加碼會視整體效果再考量。

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民進黨籍立委林俊憲今天質詢王國材時表示，國旅券目前中籤率不到兩成，中籤率還會視每天抽籤人數增加而下降。但國旅券可以用於旅宿業，或用於購買溫泉票券、遊樂園門票等，對產業振興效益大，也因為最受民眾歡迎最應快趕緊加碼，「可以增加嗎？」

王國材表示，「還是要看狀況。」林俊憲則形容，國旅券中籤率低，「刮刮樂中獎率都比國旅券高。」建議交通部應該把錢花在刀口上，觀光局若有錢就趕緊拿出來。

王國材則回應，會跟政院爭取預算。