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基隆捷運升級中運量經費增300億元　交通部：一個月內確認路線規劃

▲▼基隆捷運路網圖。（圖／交通部提供）

▲基隆捷運路網圖。（圖／交通部提供）

記者許維寧／台北報導

基隆捷運盼能在市長林右昌任內完成，去年北北基首長與交通部共同拍板要做「中運量捷運」，但經費也因此暴增300至400億元，經費、規劃一變再變。交通部長王國材今天於立法院接受被質詢時表示，日前已請政務次長胡湘麟赴各個單位做綜合討論，預計一個月內可敲定最後路線、興建和營運。

立委邱臣遠指出，基隆捷運2006年由基隆前市長許財利提出概念，稱要與民生汐止線相通，屆時市區將有四條輕軌。2014年現任基隆市長林右昌也曾提出將捷運板南線延伸到基隆的政見。2017年中央宣布打造與台鐵共用軌道的Tram-train輕軌捷運系統，並納入前瞻基礎建設計畫，2019年行政院同意以全線四軌辦理綜合規畫，全線約19公里、共計12站。2020年時再由基隆、新北、台北三市首長與前交通部長林佳龍會談，同意將基隆輕軌升級為中運量捷運系統。

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邱臣遠談到，基隆捷運已經規劃多時，但在交通部提出的大眾運輸暨軌道建設路網建置辦理情形規劃報告中隻字未提，且林右昌都快滿任，基隆捷運是否有辦法動工？

王國材表示，基隆捷運一開始希望採用Tram-train系統與台鐵共用軌道，但發現恐對台鐵行車安全產生疑慮，後來才改採四軌辦理，後來經北北基首長會議討論，又把輕軌升級為「中運量系統」，目前路線、系統正在進行優化。

邱臣遠再談到，108年基隆輕軌計畫規劃總經費81億元，109年基隆市府又跟台北市府談論盼延伸到南港站，又會增加60億元，109年升級為中運量捷運，更增加300至400億元，到底經費上限為何？建成後又由哪些縣市或中央來營運？

邱臣遠說，交通部不可以只聞樓梯響，但無實際作為，基隆捷運一定要做，詢問交通部今年12月31日前可否將具體路線、經費、系統拍板定案？

王國材則回應，日前已請政務次長胡湘麟赴各個單位做綜合討論，一個月內可敲定最後路線，且由誰興建、營運都可以於一個月內完成，並於兩個月內提出書面報告。

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