怨豬隊友搞砸施工沒錢收　偷他機車藏大尖山報復下場慘

記者張君豪／台北報導

台北市南港區研究院路2段7日凌晨發生一起機車竊案，歹徒5人分別騎車到現場以板手撬開機車電門發動後騎走，且偷竊過程以口罩蓋住車牌規避警方查緝，南港警方當天獲報後展開調查；日前循線逮捕偷偷車主嫌柯姓男子（40多歲）及共犯4人。犯嫌落網表示，係因與被害人曹男共同承包工程，但因曹施工品質不佳導致無法請領工程款，生計被影響曹男又不願負責，想報復對方才會下手偷車。

▲南港舊庄所警方重回現場順利逮到涉案竊嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港舊庄所警方重回現場順利逮到涉案竊嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

案發後警方調閱監視器，循線鎖定曹男等多人案，當晚轄區舊莊所長陳怡婷率警員警員張毓殷、蔡昌裕重回犯案現場察看時，發現柯男等人居然在現場旁群聚聊天，警方立刻上前盤查逮人。

警方指出，柯男雖因工程款債務糾紛，才會尋釁偷走曹男日常通勤機車，並大費苦心把機車騎到新北市汐止區大尖山荒僻處藏匿，過程並以口罩遮住車牌，犯案後把車牌拔除丟棄，意圖規避警方追查，但警方仍迅速逮捕涉案5人，警詢後依違反竊盜罪嫌送辦；警方呼籲民眾應透過法律程序處理債務糾紛，切莫追債不成反而吃上官司。

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