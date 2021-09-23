情侶買飲料違停遭取締　短裙女包包藏毒品！情緒激動險走光

記者張君豪／台北報導

一對毒鴛鴦22日下午到台北市南港區興華路錢買飲料，卻因轎車違停在行人穿越道上，遭到轄區玉成派出所警員張毓殷上前取締，警方查驗身分時，發現車上女駕駛謊報他人身分證字號，遭警員識破，認為該女神情怪異立刻呼叫支援，果然在穿著火辣的梁女（34歲）手提包中發現安毒吸食器、並有海洛因、安非他命總計76公克等毒品。警方搜索過程中，梁女不斷掙扎，穿著細肩帶背心、短裙的她險些走光。

▲梁女與陳男這對毒鴛鴦路邊臨停買飲料，遭警方逮捕起獲大批毒品。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方取締違停過程中，梁女的陳姓男友（47歲）買完飲料上前理論，警員在陳男身上發現有疑似槍枝物品，緊急動員10多名警力包圍現場，梁女在被捕後情緒躁動，一度掙扎反抗，警方行使公權力緊急上銬逮捕兩人。

南港警方表示：玉成所警員張毓殷於9月22日下午執行交通執法勤務時，發現該轎車違停行人穿越道，遂上前取締。警員察覺梁女、陳男神情有異，並發現車上疑似有槍，立刻通報動員圍捕。

警方事後在梁女手提包發現安毒吸食器1組、海洛因塊毛重36.76公克及安毒結晶40.19公克，警方研判毒品的數量較多，應非兩人吸食自用，加上陳男隨車攜槍，懷疑兩人正外出運輸毒品販毒，但兩人矢口否認。

鑑識人員查扣該槍枝，槍管、滑套均為塑料製無殺傷力。陳男持有玩具槍，警方依觸犯社維法移送士林地院簡易庭裁罰、但持有海洛因、安毒經測試劑初測呈陽性反應，警方依違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦，並持續擴大追查毒品來源。

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