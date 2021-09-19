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10/1道交新制上路　違規裝載、未掛標示最重吊照再罰1萬8

▲台南市警白河分局出動「活動地磅」現地測量，經攔檢測量5輛砂石車皆未違規超載。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立法院於今年5月三讀修正通過「道路交通管理處罰條例」第29條，提高未依照規定裝載貨物之罰鍰上限。示意圖，非當事車輛。（圖／記者林悅翻攝）

記者許維寧／台北報導

立法院於今年5月三讀修正通過「道路交通管理處罰條例」第29條，提高汽車所有人未依照規定裝載之罰鍰上限，行政院核定今年10月1日起新制上路。根據修正後第29條，若車輛未依照規定裝載貨物造成他人重傷或死亡，貨車輛裝載危險物品而未依照規定懸掛警示，導致他人重傷或死亡者，罰鍰上限將從新台幣9000元提高至1萬8000元，

鑑於近年車輛裝載超高、超寬導致死傷事件頻傳，交通部修正「道路交通管理處罰條例」第29條，其中29條規定，若汽車裝載貨物超過規定的長寬高限制，因此導致他人受傷，將從現行的6000元罰鍰提升至1萬元；若導致他人重傷或死亡，則從原先的9000元加罰一倍提升至1萬8000元。

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另外，「道路交通管理處罰條例」第29條修正後也規範，若車輛裝載物品超重或超長、超寬、超高未請領臨時通行證，或未懸掛危險標誌者，或汽車裝載危險物品未請領臨時通行證者，當肇事導致他人受傷，也將提升罰鍰從現行的6000提升至1萬元；導致重傷或死亡，則從9000元罰鍰提升至1萬8000，且致人重傷或死亡將吊銷駕駛執照。

修法後汽車牽引托架或附掛拖車未依規定者，以及大貨車裝載貨櫃超出車身外，也增列兩項情節可開罰，因肇事致人受傷或肇事致人重傷致死亡，則可罰1萬和1萬8000元。本次修正相關條例僅針對受傷和死亡樣態，若未造成他人受傷或死亡，違規者罰鍰則不變，小型車裁罰基準為3000元，大型車則為4500元。

交通部高速公路局也於108年間訂定國道散落物處理收費要點，若裝載物品散落於國道影響交通，處理時間超過30分鐘，每車道每半小時收費3000元，希望能警惕貨車駕駛於行車前確認所裝載貨物是否綑紮牢固。

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關鍵字：

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