嘉義縣超商騎樓、庇廊11月起禁菸　違者最高罰5萬

▲嘉義縣190家超商騎樓(庇廊)11月起全面禁菸。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣110年11月1日起四大連鎖便利商店騎樓及庇廊全面禁止吸菸，違規吸菸者，將依菸害防制法第31條第1項規定，處2千元以上1萬元以下罰鍰，在禁菸場所供應菸灰缸等與吸菸有關之器物，負責人將依菸害防制法第31條2項規定，處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

縣府表示，拒絕菸害的決心，是一個城市進步的象徵，嘉義縣率雲嘉嘉3縣市之先與4大超商攜手合作，公告超商騎樓及庇廊於11月1日起全面禁菸，並統一設計嘉義縣專屬禁菸標示，提供超商張貼並宣導，衛生局將加強稽查，請癮君子多加注意並配合，以免荷包失血。

衛生局長趙紋華指出，民眾健康意識抬頭，在超商騎樓(庇廊)吸菸，除了危害自身健康，進出超商的民眾也會吸入二手菸，公告範圍是位於嘉縣境內的統一超商、全家便利商店、萊爾富國際及來來超商股份有限公司(ＯＫ便利商店)等 190家，超商1樓門市前騎樓及庇廊範圍全面禁菸，2樓以上或前方未設置騎樓(庇廊)者，不屬公告範圍。

衛生局表示，未來在4大連鎖超商騎樓(庇廊)吸菸，違者最高罰1萬元，商家提供吸菸相關器具如菸灰缸等，最高罰5萬元，並呼籲癮君子及早戒菸，可尋求專業醫療資源協助，或撥打免費戒菸專線0800-63-63-63，以及洽詢嘉義縣衛生局及各鄉鎮市衛生所，歡迎民眾多加利用。