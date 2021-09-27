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民雄接種站假日AZ施打2500劑　嘉義施打覆蓋率衝上全國第6

▲▼民雄國中AZ疫苗接種情形 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲民雄國中AZ疫苗接種情形 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

斯洛伐克捐贈的16萬劑AZ疫苗26日運抵台灣，隨著疫苗的穩定到貨，嘉義縣假日期間開設大型接種站為民眾施打疫苗，縣長翁章梁26日前往民雄國中關心AZ疫苗第一、二劑接種情形。翁章梁預估10月底全國第一劑覆蓋率可以達到7成，第二劑約4成左右。

▲▼民雄國中AZ疫苗接種情形 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣衛生局26日預計為2500位民眾施打第一、二劑AZ疫苗，民雄國中大型接種站原訂12日開打，因颱風延期至26日，衛生局長趙紋華簡報報到、等候通知區、接種動線的安排、觀察區、不良事件處置，以及醫療團隊和志工的服務情形。

26日有不少年青朋友前往接種站打AZ第一劑，也有老人家打第二劑，大家依序入場量額溫、手部酒精消毒、掛號、醫生問診、接種到觀察，秩序良好，也未發生等候過久或單一接種時段人潮過於集中問題。

▲▼民雄國中AZ疫苗接種情形 。（圖／嘉義縣政府提供）

截至9月25日止，嘉義縣18-29歲疫苗接種率46.56％，30-49歲48.76％，50-64歲57.27％，65-74歲81.13％，75歲以上68.92％，全縣人口數覆蓋率53.98％，排名全國第6位。

衛生局提醒70-74歲（原住民60-64歲）以上、7月16日完前第一劑接種的長輩，9月28日起免登記，免預約，將由民政系統依告冊接種通知施打第二劑莫德納，18鄉鎮市都設有接種站。

▲▼民雄國中AZ疫苗接種情形 。（圖／嘉義縣政府提供）
翁章梁指出，疫苗越來越充足，國際友人捐贈的疫苗也越來越多，很多年青人都打得到，目前約有60萬人堅持打莫德納，因為莫德納數量較少，可能要晚一點才能打得到，很多疫苗都是經過認證、有效的，只要不挑疫苗，應該都打得到，打進身體裡才真正有保障，才能提高群體防護力。

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