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日本疫情降溫！政府漏口風：9／30可解除緊急事態　提醒注意1時間

▲▼日本厚生勞動大臣田村憲久。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本厚生勞動大臣田村憲久宣布，日本有望在9月底全面解除緊急事態宣言。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

日本厚生勞動大臣田村憲久26日宣布，由於日本的新冠疫情有逐漸下降的趨勢，因此國內應可在9月30日如期解除緊急事態宣言，但由於如今時序已漸入冬季，民眾仍應繼續小心防疫，做好準備應對入冬後可能爆發的新一波新冠疫情。

綜合日媒報導，日本政府自新冠疫情爆發以來，已4度在東京都與周圍地區發布緊急事態宣言，而最新一次的緊急事態宣言將在本月底到期，也讓國際對奧運後的日本疫情格外關注。田村憲久26日在NHK的電視節目上宣布，由於最近的感染病例數量已逐漸下降，因此政府有望實現在9月30日解除緊急事態宣言的承諾。

目前政府還在評估實施緊急事態宣言的19個都道府縣的疫情，若所有地區的確診病例數都持續減少，那政府很有很可能會在9月30日全面解除緊急事態宣言，不過田村憲久也承認，即使緊急事態宣言全面解除，日常生活的限制也必須分階段逐漸放寬，以避免疫情反彈。

此外，田村憲久也提到，由於現在時序已漸入冬季，因此政府依舊會持續進行防疫工作，民眾也必須提高警惕、避免高染疫風險的活動，做好準備應對入冬後可能爆發的新一波新冠疫情。他補充，政府已注意到兒童在家中傳播病毒的現象加劇，因此他們會盡快就降低接種疫苗的年齡限制進行研究。

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