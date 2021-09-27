自民黨黨魁選舉　河野太郎呼聲高！離首相大位最近的一次

▲ 河野太郎10日傍晚宣布，參選自民黨總裁選舉。（圖／路透）

文／中央社東京27日綜合外電報導

決定日本新任首相的自民黨總裁選舉29日投開票，行政改革擔當大臣河野太郎各項民調居冠、呼聲最高，但他曾參選總裁敗北、也被勸退過，今年可說是他至今最接近首相大位的一次。

登記參選者包括58歲的河野太郎、64歲的自民黨前政務調查會長岸田文雄、60歲的前總務大臣高市早苗，以及61歲的前總務大臣野田聖子。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁（黨主席）將在首相指名選舉被指名為新任首相。

很早就立定競逐總裁大位志向的河野，曾在自民黨淪為在野黨的2009年參加過總裁選舉，但輸給前幹事長谷垣禎一。去年前總裁安倍晉三請辭後舉行的自民黨總裁選舉，河野原有意參選，但被所屬派閥「麻生派」會長麻生太郎勸退。

▲ 河野在所有參選人中呼聲最高。（圖／路透）

●當選眾議員後便以首相為目標

歷任國家公安委員長、外務大臣及防衛大臣的河野曾說：「從第一次當選（眾議員）起，我就以首相作為目標。」

河野的祖父河野一郎曾任農林水產大臣，父親河野洋平曾任自民黨總裁，離首相寶座可說僅有一步之遙；河野在這次選戰採取的策略，就是修正至今所選擇的路線，在重大議題立場轉趨保守，試圖爭取更廣泛的黨內支持，希望達成河野家三代至今未竟之功業。

河野對外宣傳能力在自民黨內可說首屈一指，他的非典型閣員發言方式頗受好評，推特追蹤人數多達242.7萬人，超過安倍晉三的228.9萬人，也大幅領先其他競爭對手，是最多日本推特網友追蹤的現任國會議員。

不過，擁有網路高人氣的河野也會封鎖那些批評他的帳號，所以被部分網友稱為「封鎖太郎」。

河野的高人氣反映在各家日媒近期所做民調上，不論哪一份民調，河野的支持率總是高居首位、不動如山，也讓他在自民黨員票部分暫居領先。

相對於民眾對河野所抱持的好感，自民黨內同志對河野的接受度就沒那麼高。河野並不擅長「事前工作」及意見折衝與整合，他擔任防衛大臣時決定不部署陸基神盾，事前完全沒有知會黨內同志，連自民黨幹事長二階俊博都怒批「完全沒來商量」。

河野日前對自民黨在政策決策過程中所扮演的角色頗有微詞，引起黨內部分人士反感，儘管事後道歉，但他在議員票的部分也暫時落後岸田，居第2位。

這次選戰對河野來說，還有一項不確定因素，就是前幹事長石破茂宣布力挺河野。石破具有高人氣，有助河野在爭取黨員票方面擴大戰果；但在自民黨內最大派閥「細田派」擁有影響力的安倍執政時，以及率領麻生派的麻生過去擔任首相時，都曾遭石破猛烈批評。

因此，麻生派幹部認為，「河野與安倍及麻生的關係將變差」；河野如果疏遠掌握部分議員票的安倍與麻生，不能說是上策，就算未來真的坐上首相大位，也可能成為執政不穩定的因素。

▲ 河野太郎、岸田文雄、高市早苗以及野田聖子。（圖／路透）

●避免重演2012年對手逆轉勝

另外，河野也必須避免2012年總裁選舉結果重演。當時自民黨總裁選舉有5人爭奪寶座，雖然石破茂在首輪得票數居冠，但安倍攜手其他陣營在第二輪投票逆轉勝，順利坐上總裁寶座。

河野陣營沒有料到野田最後能成功登記參選，本來希望在黨員票與議員票比重相同的首輪投票就決勝負，不要進入以議員票為主的第二輪投票，但選戰從鼎立之勢變成四方爭戰，河野陣營冀望首輪投票就過半的難度大增。

力挺河野的環境大臣小泉進次郎等人批評派閥主導、主張改革黨務，但這樣的訴求不利於第二輪投票，讓河野陣營認為是一場嚴峻的選戰；河野身旁人士也說：「雖然想一次定勝負，但目前影響難料。」

河野1963年生於神奈川縣平塚市的政治世家，年輕時就很有自己的想法，1981年剛進入日本慶應義塾大學經濟學部經濟學科，讀不到兩個月，就決定退學赴美。

在美國一所寄宿學校準備一年後，河野於1982年9月進入位於美國華府的喬治城大學（Georgetown University）攻讀比較政治學。

1984年，他決定休學一年，前往波蘭中央計畫統計大學（現為華沙經濟大學）當交換生，1985年重回喬治城大學，同年12月畢業。

河野1986年返回日本後，先進日商公司工作，一直到日本變更選舉制度，改為小選區比例代表並立制後，河野父親的選區被分割，讓河野在1996年得到自民黨提名，順利在神奈川縣當選眾議員。

與河野同年當選的還包括現任首相菅義偉、自民黨選舉對策委員長下村博文等人。

在連任多屆眾議員等經歷磨練後，河野於2017年8月獲安倍拔擢，入閣成為外務大臣，一直到2019年9月轉任防衛大臣。

河野在外務大臣任內最令人吃驚的事蹟，就是只花一年半的時間就走訪100個國家，相較前任外務大臣岸田文雄花了約4年8個月才走完93國，出訪次數明顯更加頻繁。

在政壇不斷歷練、一步步走向今天擁有高人氣民意基礎的河野，儘管可望在黨員票部分有所斬獲，但只要無法在首輪投票拿下過半數選票，第二輪投票很可能面臨派閥左右選戰的結果，最終能否如願坐上總裁寶座，已成日本輿論關注焦點之一。（譯者：黃名璽／編輯：曾依璇）