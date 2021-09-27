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境外移入再添4起「突破性感染」！指揮中心曝接種疫苗廠牌

記者許若茵／台北報導

今新增9例境外移入個案，其中有4例符合突破性感染，指揮中心說明這四起個案分別接種過科興、國藥、AZ等疫苗。

▲▼9/20中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥出席。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今新增9例境外移入中，有4人已完整接種兩劑疫苗，分別是序號4個案，在7月與8月接種兩劑科興疫苗；序號5個案，在4月與5月接種兩劑AZ；序號8的個案，在7月與8月也接種過兩劑科興；序號9的個案則是在5月與6月接種過2劑國藥疫苗，這四例都符合突破性感染。

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