境外移入再添4起「突破性感染」！指揮中心曝接種疫苗廠牌

記者許若茵／台北報導

今新增9例境外移入個案，其中有4例符合突破性感染，指揮中心說明這四起個案分別接種過科興、國藥、AZ等疫苗。



▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今新增9例境外移入中，有4人已完整接種兩劑疫苗，分別是序號4個案，在7月與8月接種兩劑科興疫苗；序號5個案，在4月與5月接種兩劑AZ；序號8的個案，在7月與8月也接種過兩劑科興；序號9的個案則是在5月與6月接種過2劑國藥疫苗，這四例都符合突破性感染。