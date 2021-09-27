沒郵局超商難領五倍券　花蓮5偏鄉靠警察幫忙...派出所發號碼牌

▲加派警力協助設置休息區、規劃預訂領取流程及指派專人辦理。（圖／鳳林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣地域廣闊，其中萬榮鄉西林村、見晴村、萬榮村、明利村及紅葉村等5個村落屬於偏鄉地區，無郵局及便利商店，為提升在地居民領取振興五倍券的便利性，特別由鳳林警分局西林派出所、萬榮分駐所及紅葉派出所協助辦理發放事宜。



為避免預訂人潮過多而造成現場混亂，鳳林警分局除特別於行前模擬可能發生情況、加派警力協助、演練預訂領取流程及指派專人辦理外，特別規劃號碼牌、設置民眾休息區及遮陽措施，並提供椅子、杯水及電風扇供民眾使用，同時請村長及村幹事利用村辦公室廣播系統加強宣導村民分批、分流預訂領取振興五倍券，讓民眾安心預訂不壅擠。





第一波至分駐（派出）所預訂時間為9月25日起至10月1日止，領取時間為10月8日起至10月21日止；第二波至分駐（派出）所預訂時間為10月25日起至10月31日止，領取時間為11月8日起至11月21日止。

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民眾可攜帶身分證、健保卡或駕照等身分證明文件於上述日期早上8點至下午6點前至西林派出所、萬榮分駐所及紅葉派出所預訂或領取五倍券，若係幫他人領取，須先取得當事人同意，並攜帶委託人健保卡或身分證件，方可代訂代領。



鳳林警分局長簡龍宏表示，為提供偏鄉村民及部落族人便利服務，分局已妥適規劃預訂領取動線，並秉持服務的精神，戮力為民服務，確保振興五倍券預訂順利進行。同時呼籲民眾，警方不會以手機簡訊、通訊及社群軟體等傳送網址、連結等，並要求名眾點擊，或是在線上輸入個人資料，更不會要求民眾「預先」支付一定費用，若遇到類似的情況，切不可輕信，若有任何疑問可以撥打1988振興五倍券諮詢專線，或是165反詐騙專線進行查證。