▲探空氣球。（圖／翻攝自臺北天文通粉專）

記者許若茵／綜合報導

氣象局長今在臉書發出照片，照片可見高空中有一顆白色圓球，讓不少民眾都非常好奇這是什麼，台北市立天文館也在粉專解答了！

本刊稍早曾報導《月亮旁有亮點！鄭明典秀圖讚「耀眼」 釣出網友解答了》，氣象局長鄭明典今在臉書貼出由天文站同事鄭振豐所拍的照片，直指月亮旁出現一個亮點，用肉眼看還比月亮耀眼，讓不少網友都好奇這顆「白色圓球」是何物。

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▲探空氣球。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典臉書）

▲天空中漂浮的氣象氣球。（圖／記者姜國輝攝）

網友還在貼文下方紛紛留言「我以為拍到幽浮」、「好讚，看到UFO精神都來了」，或是猜測是否是「高空手機基地台」、「衛星」、「國際太空站」等。

▲天空中漂浮的氣象氣球。（圖／記者姜國輝攝）

對此，臺北市立天文館科學教育館在粉專「臺北天文通」發文回應表示，「大白天驚見亮星！？」，讓今日休館的天文館還是接到許多熱心民眾致電詢問，有人好奇是金星嗎？天文館說明，「金星也無法在這麼亮的天空中以裸眼看見」，也並非是超新星，「目前各國天文機構並沒有相關的消息」。

天文館指出，使用望遠鏡一看後，「OK，應該是氣球」，可能是某個機構研究用的探空氣球，解答民眾疑惑。

▲探空氣球。（圖／翻攝自臺北天文通粉專）

探空氣球是一種可以飛到高海拔的氣球，會攜帶儀器紀錄氣壓、溫度等資訊，目前中央氣象局有6個測站，每天都會進行2次例行性的觀測作業，資料會更新到網站上提供民眾查詢。