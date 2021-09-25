　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／連假後疫情大失控！南韓今增3273例「又破紀錄」　擴散全國

▲▼南韓新冠疫情在中秋連假後失控性升溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓新冠疫情在中秋連假後失控性升溫。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情在中秋節（추석，秋夕）連假後大失控，原本單日新增病例維持在1千多人，繼昨（24）日新增2434例後，今（25）日飆破3千例以上，直接刷新疫情以來的紀錄。南韓境內已連續81天單日新增病例呈4位數以上，其中非首都圈地區與20歲以上年輕族群感染比率不斷升高，而感染途徑不明的比率也跟著增加。專家預估，隨著連假時全國人口大量移動，未來一周內新增病例恐繼續攀升。

根據《韓聯社》報導，截至25日0時為止，南韓今（25）日上午10時（台灣時間上午9時）共通報3273起新增病例，為繼24日創下2434例新高後，不到一天，再破去年1月疫情爆發後的最高紀錄。其中，境內感染為3245例、境外移入為28例，重症患者為339人，同時新增7例死亡。目前南韓共累計29萬8402例確診、2441例死亡。

從新增確診者分佈的地區來看，首都圈新增2512例（首爾占1217例、京畿道占1094例、仁川占201例），佔總體比率為77.4%（非首都圈則為22.6%）；大邱新增118例；忠清南道新增91例；大田新增79例；全羅北道新增67例；忠清北道新增59例；慶尚北道新增57例；江原道新增56例；釜山新增51例；慶尚南道新增46例；光州新增30例；全羅南道新增28例；蔚山新增26例；濟州島新增15例；世宗新增10例。

專家表示，先前中秋連假時的全國人口大移動所造成的疫情升溫，將會在一周內反映在統計數據上，預估目前仍然不是新冠疫情的巔峰，而Delta病毒成為傳染新冠肺炎的主流，其傳播力是其他種類病毒株的數倍以上，導致其他高接種率的國家「突破性感染」發生比率提升，因此南韓此次的第4波全國大流行恐怕短期內不會消減。

南韓政府表示，先前已就可能升溫的疫情增加病床數，未來不會有醫療資源不足、甚至瀕臨崩潰的問題。

►3大「狗公園」讓毛小孩爽翻天

ET快訊
快訊／「蒲公英」增強轉中颱！　最新路徑出爐
快訊／國道1號大貨車自撞！2線封閉　車流大回堵
紙本五倍券系統狂卡！印一份「等5分鐘」　民眾傻眼：第2筆又當
快訊／連假後大失控！南韓今增3273例「又創紀錄」擴散全國
iPhone 13「最殘忍泡水實測」！整罐咖啡往充電孔倒　她
直擊／超商預訂紙本五倍券「系統全當機」　民眾：完全進不去
快訊／紙本五倍券登記！官網不當了「操作神滑順」
iPhone 13全球首摔！　拿到太嗨開箱手滑全碎了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲執政黨副主席：100％支持台灣加入CPTPP　「理所當然的選擇」

孟晚舟獲釋後　加拿大總理：中國釋放2加國公民　曾遭拘留1019天

快訊／連假後疫情大失控！南韓今增3273例「又破紀錄」　擴散全國

孟晚舟獲釋已搭上飛機回深圳！　軟禁3年重獲自由

校花AV女優變超瘦　友人擔心厭食症！結果房間囤了古柯鹼、興奮劑

親友吵架竟扔出手榴彈！3人扭打被炸死　恐怖畫面曝光

特斯拉執行長分手辣女友　聲明證實半分離狀態！X寶寶未來受關注

兩岸爭取入CPTPP　美國稱讚台灣批中國脅迫

台申入CPTPP　美國務院：台民主價值將影響評估

孟晚舟與美檢達成緩起訴協議　可望自加拿大獲釋

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

駕駛依動線左轉「遭直行車爬上」　對方騰空飛起！網喊：請看標線

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

買房領退休金整修慘遇「裝潢蟑螂」　工程做不到6成！業者拿百萬失蹤

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

澳洲執政黨副主席：100％支持台灣加入CPTPP　「理所當然的選擇」

孟晚舟獲釋後　加拿大總理：中國釋放2加國公民　曾遭拘留1019天

快訊／連假後疫情大失控！南韓今增3273例「又破紀錄」　擴散全國

孟晚舟獲釋已搭上飛機回深圳！　軟禁3年重獲自由

校花AV女優變超瘦　友人擔心厭食症！結果房間囤了古柯鹼、興奮劑

親友吵架竟扔出手榴彈！3人扭打被炸死　恐怖畫面曝光

特斯拉執行長分手辣女友　聲明證實半分離狀態！X寶寶未來受關注

兩岸爭取入CPTPP　美國稱讚台灣批中國脅迫

台申入CPTPP　美國務院：台民主價值將影響評估

孟晚舟與美檢達成緩起訴協議　可望自加拿大獲釋

快訊／「蒲公英」增強轉中颱！北轉角度大　最新路徑出爐

全台唯一！台北「全素食」印度料理　酥脆圓球塞入3種配料別有風味

「超商預約紙本券」9點景象超衝擊　只有他一人！店員也驚呆了　

紅雀轟爆小熊狂掃13連勝　再1勝追平86年前隊史紀錄

都是工程師惹禍！　118所高中「學習歷程檔案消失」廠商全力救援

快訊／國道一號「大貨車自撞護欄」！2車道封閉　回堵2公里

澳洲執政黨副主席：100％支持台灣加入CPTPP　「理所當然的選擇」

陸列102 點清單「美干預香港事實」　北京：繼續作出堅定有力回應

U23世界盃／韓國單局5分大反攻　延長賽險勝荷蘭逃過2連敗

楊晨熙體型失控！掀衣「肚子擠出3層肥肉」　連肚臍都看不見暴肥照曝

九把刀「希望媽媽能用靈魂狀態看電影」 親吐遺憾心聲：怕沒有來世

國際熱門新聞

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

印度神童預言　這一次講中股災

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

校花AV女優越拍越瘦　家中被搜出古柯鹼

馬斯克分手辣女友　X寶寶未來受關注

歐盟將統一「充電接頭」規格為Type C

孟晚舟獲釋已搭上飛機回深圳！　軟禁3年重獲自由

親友吵架竟扔出手榴彈！3人扭打被炸死

成田機場罕見奇景有烏龜！跑道急封

與美司法部達緩起訴協議　孟晚舟可望返回中國

葡萄牙接種率世界第一　10月開放酒吧

台灣關鍵排名狂勝中國101名　《外交家》：台灣更適合CPTPP

孟晚舟與美檢達成緩起訴協議　可望自加拿大獲釋

更多熱門

相關新聞

SOGO忠孝店驚現確診足跡　今8樓停業消毒

SOGO忠孝店驚現確診足跡　今8樓停業消毒

位在台北市忠孝東路上的SOGO中校管，24日晚間傳出有確診者足跡消息，緊急宣布今天8樓將停業消毒一天。

美軍罕見釋出「斬首金正恩」軍演畫面

美軍罕見釋出「斬首金正恩」軍演畫面

成田機場罕見奇景有烏龜！跑道急封

成田機場罕見奇景有烏龜！跑道急封

葡萄牙接種率世界第一　10月開放酒吧

葡萄牙接種率世界第一　10月開放酒吧

美國變相承認中國疫苗？接種科興、國藥11月可入境

美國變相承認中國疫苗？接種科興、國藥11月可入境

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

阿Ken突宣布：可以結婚了　「視訊親吻照曝光」

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

印度神童預言　這一次講中股災

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

開箱i13 Pro Max天峰藍見「致命瑕疵」崩潰：品管超差

前男友「運動片」外流Dcard！女大生見標題崩潰

一張圖看紙本五倍券攻略　鐵粉崩潰

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

黑猩猩突趴下口交　父母尷尬抱孩逃

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

26歲女星透視裝只貼胸貼！　「不自然雙球」網看傻

更多

最夯影音

更多
直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過
狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面