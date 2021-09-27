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Apple Watch無法解鎖IPhone 13？　蘋果提出解決辦法

▲▼Apple Watch無法解鎖IPhone 13？　蘋果提出解決辦法。（圖／翻攝自MacRumors、蘋果官網）

▲國外部分網有回報Apple Watch無法解鎖IPhone 13。（圖／翻攝自MacRumors）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果（Apple Inc.）的iPhone 13系列新機上市後，國外有網友在蘋果粉絲群組回報，指出新機部分用戶出現無法用Apple Watch解鎖手機的狀況。蘋果26日在官網回應網友通報，表示公司將在後續子更新中修正問題，但並未提及是什麼原因導致此問題發生。

疫情爆發後，許多人都發現若要用臉部辨識解鎖iPhone，必須脫下口罩，不僅麻煩又會增加染疫風險，因此蘋果在iOS 14.5時，啟動可由Apple Watch解鎖Mac的功能，讓用戶能在戴口罩的情況下，使用Apple Watch解鎖iPhone；然而現在已經有多名國外網有回報，這項功能在iOS 15的iPhone 13上，卻出現無法解鎖的問題。

▲▼Apple Watch無法解鎖IPhone 13？　蘋果提出解決辦法。（圖／翻攝自MacRumors、蘋果官網）

▲蘋果回應中並未解釋為何出現此問題。（圖／翻攝自蘋果官網）

「無法連接Apple Watch」的警示訊息跳出，這是部分iPhone 13用戶在嘗試用Apple Watch解鎖手機時遇到的狀況，就算重新連結或是重新開機再試也會跳出同樣訊息，令部分網友困惑iOS 15是否不支援此項動作，或是蘋果悄悄將功能收回。

蘋果於26日在官網正式的簡短回覆終，表示公司已確認有該項問題存在，並說會在後續的軟體更新中修正問題，而在下一個更新之前，用戶只能關閉Apple Watch解鎖功能，重回輸入密碼解鎖的方式。

若遇到此問題的用戶，可以進到設定，Face ID 與密碼，然後關閉Apple Watch解鎖功能。

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