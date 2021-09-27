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約砲新話術太瞎！陌生男堅持「過戶小孩」給四寶媽　網跪：好高端

▲▼女子身材好，卻遭遇變態按摩師的騷擾，心中陰影難以抹滅。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲陌生男子說要過戶小孩的真相太噁。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者黃可昀／綜合報導

遇到不認識的網友私訊，竟然劈頭就問需不需要「過戶小孩」！一名人妻昨天收到陌生網友私訊，問她「還有缺小孩嗎？」自稱願意過戶給她，接著問下去才知道，原來對方說的過戶小孩竟然是過戶精蟲。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，她前年也收到有人問她要不要買小孩，昨天又有陌生男子主動要過戶小孩給她，她一開始還以為對方是經濟有困難，疑似要賣小孩，於是好心建議對方可以尋求社福機構，但男子仍執意要過戶小孩，她無奈回應「我看起來像缺小孩的人嗎…我目前四個了就很多了…」。

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▲▼過戶小孩其實是過戶精蟲。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲過戶小孩其實是過戶精蟲。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO解釋，她才剛生完第四胎，「我的體質是我老公跨過我就能懷孕了」，並沒有生育困擾也不缺小孩，如果有金錢上的困難，她願意協助找機構幫忙，結果男子淡定回應「不用，我有錢。」原PO思考了一下才恍然大悟，原來對方說的過戶小孩是想「過戶精蟲」，根本就是在約砲，還自創名詞害她認真了。

網友傻眼回應，「現在約砲話術好高端」、「沒想到現在約砲都說的這麼深奧…」、「我看過別人推銷很多東西，第一次看到強迫推銷小孩的」、「就是想跟你連結的意思」、「他應該是上億的子孫都想要過戶給妳吧」、「他的小孩還是蟲的狀態吧？」

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過戶約砲變態

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