閃左轉車撞爛整排機車　休旅車「斜插鐵門自燃」險燒宮廟

▲董男疑似為了閃避對向左轉車，失控衝向路邊撞倒一排機車，隨後休旅車起火。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區27日清晨近5時許，一名男子開著休旅車，行經河邊北街、龍門路口時疑似為了閃避對向左轉車，失控衝向路邊一排摩托車，隨後撞上民宅鐵門翻覆人行道，休旅車當場起火，一旁宮廟險些被波及。警消到場，發現火勢已被撲滅，車內3人並無大礙，將現場交由警方調查，經酒測排除酒駕肇事，事故原因有待釐清。

▲警消到場發現車內3人僅受輕傷，將現場交由警方調查。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，董姓男子（21歲）事發時開著白色休旅車，往南行經河邊北路時，在龍門路口疑為閃避對向來車，整輛車高速往右偏離車道，撞上路邊停放的一排機車，隨後衝撞民宅鐵門翻車，休旅車因高速撞擊起火燃燒，附近民眾見狀趕緊拿滅火器協助滅火，並報警求救。

董男表示，原本要開往板橋回家途中，直行在河邊北街時，對向突然有一輛汽車左轉，為了閃對方，方向盤一偏才會撞上路邊，就看到左轉的那輛車迅速離開，自己的車卻橫翻在人行道上。

▲路邊一整排機車遭撞，一旁宮廟險遭波及。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消到場後，發現火勢已被民眾協助撲滅，且車上3人僅受輕傷並無大礙，將現場轉交由警方接手處理，經酒測後排除董男酒駕，現場有4輛機車遭撞毀損，將調閱監視器釐清事故原因，確切肇事原因及賠償責任有待後續調查釐清。