剛離家房間秒燒！三峽高中生坦承：曾點蠟燭　恐怖縱火順序曝光

記者陳以昇、陳羿妏／新北報導

新北市三峽區學成路一棟社區住宅今（27日）凌晨3時許發生火警，現場起火的6樓一家四口因遭反鎖在屋內，只好跑到陽台求救，最終坐上雲梯車獲救。然而，離奇的是，起火點是16歲大兒子房間，而大兒子卻在起火前離家失聯。對此，該名大兒子今上午8時許被警方尋獲，且坦承「有點蠟燭」，而他點蠟燭的恐怖行徑也隨之曝光！

據了解，該名大兒子的縱火順序是先點燃蠟燭燒書房的桌腳，接著再走到玄關去燒鞋櫃，最後走到弟弟臥室內點火，隨後便將鑰匙插在門上，讓家人反鎖在屋內，離家失聯。

▲少年離家監視器畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲三峽學成路上一棟社區住宅發生大火，住戶的大兒子坦承有點燃蠟燭。（圖／記者游宗樺攝）

整起事件發生於三峽學成路上一處社區大樓，為14層樓高建物，住戶發現大兒子房間失火，跑到門口避難卻發現大門打不開，一家四口只好跑到後陽台，向屋外警消求救，最後成功被雲梯車救下，但卻遍尋不著他們的大兒子，家人也無法撥通他手機，十分緊張向警消詢問。

警消得知可能有人受困屋內，不敢大意派員拉水線入內搜索，經滅火並擴大搜查後，確認屋內無人員受困。起火戶研判，事發前讀高中的大兒子自行外出，鑰匙卻插在門上導致門鎖轉不開，事後發現他手機也沒帶出門，經調閱社區監視器，發現他於凌晨3時7分走出社區，不久其房間卻開始失火，人從此失聯，家人向警方求助試著找尋他的下落。

警方調閱監視器追查，今上午8時許於鶯歌火車站附近的超商外尋獲該名大兒子。然而，大兒子向警方坦承，自己曾點燃蠟燭，不過，詳細點火動機、事發情形，仍有待警方進一步調查釐清。