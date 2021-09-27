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黑賊夜攻校園三兩下得手30萬　全身行頭「心機重」被收押

▲楊姓男子穿雨衣、戴安全帽、破壞監視器行竊，里港警方循線逮獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲楊姓男子穿雨衣、戴安全帽、破壞監視器行竊，里港警方循線逮獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

楊姓男子缺錢花用，穿著雨衣、戴安全帽凌晨入侵屏東縣一國小校園內，先破壞監視器後，涉嫌動手行竊太陽能板電纜線，轄區的里港警方獲報調閱監視系統，查出他涉案，聲請搜索票將他查獲到案，依竊盜等罪嫌送辦，檢察官向法院聲請羈押獲准。

▲楊姓男子穿雨衣、戴安全帽、破壞監視器行竊，里港警方循線逮獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲楊姓男子穿雨衣、戴安全帽、破壞監視器行竊，里港警方循線逮獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

里港警方於24日上午許接獲轄區九如鄉某國小職員報案，稱校園內太陽能板電纜線遭竊，立即派員前往處理。

▲楊姓男子穿雨衣、戴安全帽、破壞監視器行竊，里港警方循線逮獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲楊姓男子穿雨衣、戴安全帽、破壞監視器行竊，里港警方循線逮獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

經調查發現，竊嫌穿著雨衣、頭戴安全帽先於22日凌晨侵入該國小破壞監視器，於24日3時許即持大型破壞剪竊取校園內太陽能板電纜線，長約400公尺，市值約新台幣30萬元。

▲楊姓男子穿雨衣、戴安全帽、破壞監視器行竊，里港警方循線逮獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

警方從監視器畫面鎖定涉嫌轄內多起電纜線竊案的43歲楊姓男子涉案，立即向屏東地方法院聲請搜索票，至楊嫌住處搜索，當場查獲電纜線裸銅、電纜線外皮及破壞剪等工具及海洛因等毒品，帶回調查，他坦承涉案，訊後依加重竊盜及毒品危害防制條例送辦，檢察官訊後向法院聲請預防性羈押獲准並積極深入擴大偵辦。

分局長鄭頴聰表示，局長劉印宮對於轄內民生竊案十分重視，責令提升偵查及防範作為並落實各項勤務執行，該起竊案發生後，九如分駐所及偵查隊同仁積極全力偵辦，在最短時內破案，表現值得大力讚許。疫情期間，該分局警力雖投入協助防疫工作，但對治安絕不鬆懈，籲請民眾切勿以身試法，否則將依法嚴辦。

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