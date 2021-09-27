嘉義市企業經理協進會表揚卓越經理人　5強出線

▲▼嘉義市企業經理協進會表揚第15屆嘉雲地區傑出經理人。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為表揚對社會發展有卓越貢獻的企業領導人，嘉義市企業經理協進會於耐斯王子大飯店，舉辦二年一次「嘉雲地區第十五屆傑出經理人獎頒獎典禮」；經過專家學者從書審、實地訪查及初審作業，再到決選簡報口試審查會議，經過層層考驗後，今年由台灣鮮活果汁副總經理吳明憲、梅山鄉太平社區產業合作社理事主席嚴清雅、南都汽車副部長劉勝和、皆展副總經理胡哲嘉、古辛國際餐飲總經理辜耀義，榮獲嘉義市企業經理協進會本屆傑出經理人獎，市長黃敏惠親自前往祝賀。

「大國崛起靠人力、小國取勝靠腦力」黃敏惠說，嘉義市城市不大，但是創新、創意能量卻無限，每一位企業菁英帶領團隊努力打拼，把嘉義市的好產品、好服務、好想法推廣到全台全世界。因此今天嘉義市企業經理協進會辦理第15屆嘉雲地區傑出經理人頒獎真的非常有意義。

黃敏惠感謝企業經理協進會對嘉義市的重視，更感謝在場所有企業經理人對嘉義市的付出貢獻，對於2021台灣設計展今年12月底在嘉義市舉辦，請大家一起當主人，把設計融入城市治理的好成績介紹給每一位來嘉貴賓。

嘉義市企業經理協進會理事長陳威瀚表示，雲嘉地區以不同以往的創新營運模式闖出一片天，因此嘉義市企業經理協進會特別辦理「嘉雲地區傑出經理人獎選拔」活動，以發掘表彰這些卓越經理人。選拔活動每二年舉辦一次，分別從總經理、生產、行銷、研發、財務、人資、資訊等，各個不同職務專業經理人中進行選拔，活動舉辦至今已歷經25年15屆共選出72位卓越企業菁英經理人！

嘉義市企業經理協進會「嘉雲地區第十五屆傑出經理人獎」分別為：

--傑出總經理：吳明憲—台灣鮮活果汁有限公司／副總經理

--傑出總經理：嚴清雅—嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社／理事主席

--傑出行銷經理：劉勝和—南都汽車(股)公司／副部長

--傑出研發經理：胡哲嘉—皆展有限公司／副總經理

--傑出研發經理：辜耀義—古辛國際餐飲有限公司／總經理