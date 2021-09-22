超市「制服妹」巨乳藏不住！被封地表最性感店員　扭腰影片引暴動

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德超市「巨乳制服妹」被封地表最性感店員　扭腰影片引暴動

@elaine.victoria

Das war am selben Tag ALDI ich mach meine Videos mehr an der Kasse ##foryoupage ##aldinord ##fyfyfyfy ##foryoupageofficiall

 original sound - The Forgotten Songs

記者張寧倢／編譯

德國連鎖超市奧樂齊（Aldi）一名金髮女店員在網路上獲得近50萬名粉絲追蹤，原因不是她結帳速度特別快，而是她在TikTok個人頻道上傳的跳舞影片，絕美的顏值與模特兒身材令人印象太深刻，眾網友紛紛封她為「地表最性感的超市員工」，甚至聲稱從今以後只會在奧樂齊超市買東西。

▲▼德國超市店員被封地表最性感收銀員。（圖／翻攝自當事人IG、TikTok）

▲▼德國超市店員被封地表最性感收銀員。（圖／翻攝自當事人IG、TikTok，下同）

▲▼德國超市店員被封地表最性感收銀員。（圖／翻攝自當事人IG、TikTok）

根據《太陽報》報導，德國奧樂齊超市的美女收銀員維多莉亞（Elaine Victoria），時常在TikTok分享一邊跳舞一邊對嘴的性感影片，頻道至今累計49.9萬名粉絲追蹤，然而，每當她po出穿著超市制服與緊身工作褲的影片時總是最受歡迎，其中一支在收銀台前隨著音樂扭腰搖動的影片，更是突破了驚人的1130萬次觀看數，網友看完紛紛拜倒在維多莉亞的風采之下，甚至封她為「地表最性感的超市員工」。

▲▼德國超市店員被封地表最性感收銀員。（圖／翻攝自當事人IG、TikTok）

▲▼維多莉亞表示自己的夢想是成為成功的模特兒。

▲▼德國超市店員被封地表最性感收銀員。（圖／翻攝自當事人IG、TikTok）

報導解釋，雖然維多莉亞其他影片中穿的火辣服裝看起來更加魅惑性感，但因為「超市制服美女」實在太引人遐想，反而讓這些影片獲得更廣大的迴響，有網友表示，「我以後只會去奧樂齊買東西」、「如果我在收銀處看到你，我會買100公斤的馬鈴薯但分成一顆一顆去結帳」、「2020奧樂齊選美小姐」、「奧樂齊超模」。也有人留言問她到底是在哪家門市工作，為何自己從來沒在超市看過這麼美的員工。

@elaine.victoria

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