波音製Intelsat 33e衛星解體！　產生至少57塊碎片

▲美國國防部太空追蹤平台SpaceTrack也證實，Intelsat 33e已於19日解體。（圖／翻攝自YouTube／Intelsat）

記者詹雅婷／綜合報導

國際通信衛星公司（Intelsat）的衛星Intelsat 33e（又稱IS-33e）19日發生衛星異常狀況。最新消息指出，Intelsat 33e已在地球靜止軌道（GEO）失去動力並解體，至今產生至少57塊殘骸碎片。

BBC、Newsweek等報導，衛星Intelsat 33e由美國波音公司設計製造，2016年發射入軌，可為覆蓋半個地球的用戶提供服務。不過國際通信衛星公司21日透過聲明表示，Intelsat 33e已完全失聯，影響歐洲、非洲、亞太部分地區通訊服務，將與衛星製造商波音公司及政府機構合作分析數據及觀測結果，成立委員會進行全面調查。

美國國防部太空追蹤平台SpaceTrack也證實這次衛星解體事故，稱這顆衛星已於19日在GEO上解體，正追蹤約20個殘骸碎片，S4S並未觀察到任何直接威脅，將持續進行例行聯合評估。另據衛星追蹤公司ExoAnalytic Solutions的說法，Intelsat 33e大約解體為57塊碎片。

現階段尚不清楚Intelsat 33e衛星解體的具體原因。國際通信衛星公司表示，現階段正把Intelsat 33e的服務轉移至其他衛星，認定Intelsat 33e不太可能進行回收。波音公司並未直接對這起事件發表評論。