二戰日軍從未破解　「納瓦荷密碼」美國通訊老兵107歲辭世

▲二戰「納瓦荷密碼」通訊老兵107歲辭世。(圖/翻攝自美國國會圖書館)

文/中央社

二戰時期美軍創建讓日軍永遠搞不懂的「納瓦荷密碼」,幫助確保在太平洋戰場致勝。最後一批譯碼員金塞爾日前辭世,享嵩壽107歲。當年服役的約400名納瓦荷族人據信只剩兩人。

「紐約時報」(The New York Times)報導,第二次世界大戰老兵、仍然在世的最後一批「納瓦荷密碼通訊兵」(Navajo Code Talkers)其中之一的金塞爾(John Kinsel Sr.)於19日過世,享嵩壽107歲。根據納瓦荷語發展出的這種戰時密碼幫助確保同盟國在太平洋戰場取得勝利。

美國西南部原住民族納瓦荷族自治區(Navajo Nation)首長奈格倫(Buu Nygren)在社群媒體上宣布金塞爾死訊。自治區首府設在亞利桑那州窗岩(Window Rock)。

President Buu Nygren expresses sincerest condolences to family of the late Navajo Code Talker John Kinsel, Sr., 107

WINDOW ROCK, Ariz. – Navajo Nation President Buu Nygren today offered his sincere condolences to the family of the late Navajo Code Talker John Kinsel, Sr., who… pic.twitter.com/Gtb1ojbpES