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二戰日軍從未破解　「納瓦荷密碼」美國通訊老兵107歲辭世

▲▼二戰傳訊讓日軍無法破解 「納瓦荷密碼」通訊老兵107歲辭世。（圖／翻攝自美國國會圖書館） 

▲二戰「納瓦荷密碼」通訊老兵107歲辭世。（圖／翻攝自美國國會圖書館）

文／中央社 

二戰時期美軍創建讓日軍永遠搞不懂的「納瓦荷密碼」，幫助確保在太平洋戰場致勝。最後一批譯碼員金塞爾日前辭世，享嵩壽107歲。當年服役的約400名納瓦荷族人據信只剩兩人。

「紐約時報」（The New York Times）報導，第二次世界大戰老兵、仍然在世的最後一批「納瓦荷密碼通訊兵」（Navajo Code Talkers）其中之一的金塞爾（John Kinsel Sr.）於19日過世，享嵩壽107歲。根據納瓦荷語發展出的這種戰時密碼幫助確保同盟國在太平洋戰場取得勝利。

美國西南部原住民族納瓦荷族自治區（Navajo Nation）首長奈格倫（Buu Nygren）在社群媒體上宣布金塞爾死訊。自治區首府設在亞利桑那州窗岩（Window Rock）。

為了讓日軍無法破解，美軍於二戰期間運用這種密碼溝通部隊行動、敵軍方位和其他關鍵戰場資訊。當時估有400位納瓦荷密碼通訊兵。

美軍陸戰隊最早挑選29名納瓦荷族人在加州艾略特營（Camp Elliott）創建這套密碼並且進行訓練，於1942年10月至1946年1月間服役的金塞爾是第2批密碼通訊兵。

納瓦荷密碼不曾遭到破解。國際動作名導吳宇森2002年執導的戰爭片「獵風行動」（Windtalkers）就是以納瓦荷密碼通訊兵為題材的虛構故事電影。

金塞爾2019年接受「亞利桑那共和報」（The Arizona Republic）採訪時憶及與25位陸戰隊員在艾略特營受訓時光景。他也談到與最早那29位族人一起擴增密碼，編出諸如「戰車」、「飛機」等軍事用語的密碼。

服役時他奉派到第三陸戰師（Third Marine Division）第九陸戰團（Ninth Marine Regiment），參加過巴布亞紐幾內亞布干維爾島（Bougainville）、關島（Guam）、硫磺島（Iwo Jima）等戰役，雖不曾上前線，在任職布干維爾島師部期間，負責開發和編譯密碼。

他告訴亞利桑那共和報：「戰爭期間我一直在做這件事。」

美聯社報導，金塞爾過世後，當年的納瓦荷密碼通訊兵只剩兩名依然在世：貝蓋（Thomas H. Begay）和麥唐納（Peter McDonald）。

金塞爾2003年告訴美國國會圖書館「美國退伍軍人歷史計畫」（Veterans History Project），密碼通訊兵經常傳送部隊行動的訊息。

他說：「我們每晚發送開始進攻的訊息。那意味前線開始推進的時間，不會一直在相同時間，時間總是不一樣；可能是清晨4時，可能是清晨6時15分。我們用納瓦荷語說，『該是出擊的時候了』。」

金塞爾在「美國退伍軍人歷史計畫」訪談中回憶道，1945年3月2日所屬部隊在硫磺島未理會日軍即將進行轟擊的警告，晚間11時30分左右他因爆炸而斷了一條腿。1989年金塞爾獲頒一枚紫心勳章 （Purple Heart）。

目前知道金塞爾有一名兒子隆納德（Ronald Kinsel），至於是否還有其他親人，無法立即知曉。

奈格倫在聲明中指出，納瓦荷族自治區各地從20日日出至27日日落期間一律降半旗，表達對金塞爾的追思與致敬。

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