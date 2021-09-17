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原始人「穿衣證據」找到了！可追朔至12萬年前　技術竟和現在相同

▲▼人類12萬年前就開始穿衣服。（圖／翻攝自推特／@JCerasoni）

▲人類歷史學家在摩洛哥的「走私者洞穴」發現，古人在12萬年前就開始使用工具來製作衣服，下同。（圖／翻攝自推特／@JCerasoni）

記者葉睿涵／編譯

德國馬克斯·普朗克學會（MPG）人類歷史學家哈雷特（Emily Hallett）發現，非洲摩洛哥的原始人會把骨頭製作成加工衣服的工具，可見早在12萬年前，人類就已經懂得穿著衣物來蔽體和保暖了。

▲▼人類12萬年前就開始穿衣服。（圖／翻攝自推特／@JCerasoni）

據英國《衛報》報導，古人用於製作衣物的毛皮和有機材料難以被保存，因此考古學家們很難驗證，人類是從什麼時候開始穿上衣服的。佛羅里達大學教授里德（David Reed）此前曾對體蝨的進化進行研究後發現，衣服至少起源於17萬年前，而哈雷特16日發布在《交叉科學》（iScience）的論文也證實了相關結果。

▲▼人類12萬年前就開始穿衣服。（圖／翻攝自推特／@JCerasoni）

▲哈雷特發現了62件經過精心塑造、平滑和拋光的骨骼工具，明顯是被設計來製作衣物的，下同。（圖／翻攝自推特／@JCerasoni）

哈雷特與其研究團隊自2012年起，便一直在摩洛哥大西洋海岸的「走私者洞穴」（Contrebandiers Cave）研究早期的人類殘骸，以了解人類祖先的飲食和生活環境，但他們卻發現，這些古老的骨頭不僅僅是原始人的食物殘渣，它們還被做成了工具，用來加工皮革和毛皮。

▲▼人類12萬年前就開始穿衣服。（圖／翻攝自推特／@JCerasoni）

▲▼人類12萬年前就開始穿衣服。（圖／翻攝自推特／@JCerasoni）

哈雷特在當地發現了62件骨骼工具，其中有經過精心塑造、平滑和拋光的牛肋骨刮刀、割刀和鏟子，明顯是被設計來刮出動物皮革內部組織，以將皮革製成衣物的工具。與這些骨骼工具一同出土的還有沙狐、胡狼和野貓等動物的遺骸。這些遺骸上的痕跡表明，原始人曾使用工具將動物的皮剝去，而他們當時的技術與我們現在的相差無幾。

▲▼人類12萬年前就開始穿衣服。（圖／翻攝自推特／@JCerasoni）

▲原始人使用的剝皮技術與現在的相差無幾。（圖／翻攝自推特／@JCerasoni）

雖然關於原始人衣物的歷史仍有很多謎團，但哈雷特認為，生活在寒冷中的歐洲尼安德特人（Homo neanderthalensis）和其他物種早在12萬年前就開始用動物皮製作衣服了，「人類早期的服裝和工具可能是我們成功適應環境並在氣候極端地區取得成功的部分因素」。

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