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車禍醒來「回到24歲」！他40年記憶消失　不知網路是什麼

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）

▲義大利一名男子車禍醒來後，瞬間失去過去40年的記憶。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

義大利一名63歲男子因為車禍陷入昏迷，好不容易甦醒之後，卻瞬間失去40年的記憶，他以為自己還是24歲的小夥子，認不出妻子和兒子，甚至不知道網路是什麼。

根據il Giornale、太陽報等外媒，這起事件發生在2019年，最近又獲媒體追蹤報導。達達莫（Luciano D'Adamo）甦醒後，第一件事就是要求打電話給媽媽，絲毫沒有印象母親早已過世。他不僅認不出鏡中滿頭灰髮的自己，還以為結婚多年的老婆是陌生人，更別提「比自己老」的35歲兒子。

此外，達達莫對於周遭事物感到非常陌生，因為一切都是宛如科幻電影的尖端科技。他不知道網路、聊天app、新冠肺炎是什麼，也不明白智慧型手機如何運作，就連第一次坐上配有GPS導航的汽車，都對螢幕上的羅馬地圖，以及「前方100公尺右轉」的提醒聲音感到驚奇不已。

事實上，達達莫甦醒前的最後回憶，停留在1980年3月20日。當時他在機場工作，還沒有結婚，某天下班回家之後再次外出，途中卻遭到重擊而倒下，再度睜開眼睛，已經是完全陌生的世界。

醫療專家研判，達達莫可能罹患了罕見且非典型的「逆行性失憶症」，儘管他一開始很難接受，自己竟然已經成家立業，甚至逐漸老去，但過去5年持續接受醫療幫助，現年68歲的他已經展開新生活，在一間學校擔任工友。

不過，當年的肇事司機逃之夭夭，至今都沒有被抓到，達達莫也始終沒有獲得任何賠償。

 
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