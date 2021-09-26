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社會 社會焦點 保障人權

萬華區麻將館轉型地下賭場　外縣市賭客也來一搏！警破門逮13人

記者張君豪／台北報導

萬華警分局日前接獲線報，民眾反映疫情本該停業的棋牌社麻將協會，轉入地下化暗營職業賭場情事，警方暗中監控，並於23日20時許，在梧州街12巷某民宅內查獲林姓犯嫌等3人共同經麻將賭場及今彩539簽注站，並查獲黃姓賭客等10人總計13人。

▲萬華警方先後查獲林女以麻將協會名義經營職業賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華警方先後查獲林女以麻將協會名義經營職業賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華警方先後查獲林女以麻將協會名義經營職業賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華警方先後查獲林女以麻將協會名義經營職業賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

現場亦查扣抽頭金新臺幣7700元、 賭資7萬6500元、撲克牌、麻將賭具2組、今彩539簽注單8張、帳冊等證物，警詢後將林女等3人依涉賭博罪嫌，移送台北地檢署偵辦，黃姓賭客10人依違反社會秩序維護法裁處。

萬華警方表示：涉嫌違反指揮中心防疫規定的賭博業者林女，曾在萬華轄區經營棋牌社、曾在今年3月18日掛羊頭賣狗肉，暗中經營職業賭場，遭到警方查獲。

但政府宣布因應防疫開設疫情警戒、減少民眾群聚；雖然指揮中心日宣布疫情微解封，林女為求營利，將賭場化明為暗，改搬遷到民宅內繼續糾眾攬客賭博並收取抽頭金，甚至有不少民眾專程跨縣市前來萬華開賭，警方收網共逮捕13人到案。

警方指出，林女仍以發揚國粹研究麻將老哽私營職業賭場，並以撲克牌每張可兌換20元新台幣充當專業籌碼，藉此規避警方查緝；警方呼籲，目前台北市防疫仍處於二級警戒，民眾切莫從事賭博這類高風險群聚活動，方能有防堵免疫情擴散。

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