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社會 社會焦點 保障人權

癱軟飲料店門口！阿伯送醫前不忘狂唸：青茶無糖少冰…警笑遞上

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中市一名61歲翁姓阿伯某日下午騎車外出買飲料，不料，抵達店門口時，卻疑似因中暑頭暈，四肢無力差點昏倒在地，巡邏警方見狀趕緊上前關心，但翁伯嘴裡仍不斷喃喃「青茶無糖少冰」，令員警莞爾決定自掏腰包買一杯青茶給翁伯喝。

▲▼台中伯中暑四肢無力癱軟飲料店前，嘴裡仍不忘狂唸「青茶無糖少冰」，令員警莞爾。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

▲▼台中伯中暑四肢無力癱軟飲料店前，嘴裡仍不忘狂唸「青茶無糖少冰」，令員警莞爾。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

據了解，61歲的翁姓阿伯患有慢性疾病，他日前中午不畏酷暑，特地從台中市西區騎到東區，只為了買一杯飲料消暑，沒想到人才剛抵達店門口，卻因四肢無力，瞬間癱軟在機車龍頭上，差點摔倒在地。

▲▼台中伯中暑四肢無力癱軟飲料店前，嘴裡仍不忘狂唸「青茶無糖少冰」，令員警莞爾。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

路過的2名民眾見狀，隨即上前攙扶。此時，巡邏員警正巧經過台中路與復興路口，一見趕緊下車關心，通知救護車到場，並與民眾一同協助翁姓阿伯坐上機車，等待醫護人員前來。

令人啼笑皆非的是，身體不適的翁姓阿伯嘴裡仍不斷喃喃說著，「我要喝飲料，青茶無糖少冰。」令員警不禁莞爾，在將人送往醫院治療前，自掏腰包送上一杯「青茶無糖少冰」，讓翁姓阿伯放心就醫，翁姓阿伯則不斷向員警道謝。

經救護車到場初判，翁姓阿伯疑似是因中暑，才會出現頭暈、想吐、四肢無力等症狀，所幸人並無大礙。

▲▼台中伯中暑四肢無力癱軟飲料店前，嘴裡仍不忘狂唸「青茶無糖少冰」，令員警莞爾。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

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