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社會 社會焦點 保障人權

牽孩子上樓「口袋掉5000」！短短6秒…後方陌生男火速彎腰撿走

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市三重區一名游姓女子在臉書「爆料公社」PO文表示，24日傍晚牽著姪女外出經過正義北路時，5000元現金不小心從口袋掉了出來，短短6秒的時間隨即遭到後方另名陌生男子撿走；目前游女已前往派出所報案，「希望可以告誡這位先生，如果你有看到影片，麻煩把錢送去派出所！」

▲▼三重女掉5000塊，遭後方陌生男撿走。（圖／翻攝爆料公社）

▲游女當時手提東西、牽著姪女走上樓梯，沒注意到5000元現金從口袋滑落。（圖／翻攝爆料公社）

游女表示，當天姊夫載著小孩要來住阿嬤家，下車前姊夫拿了5000元現鈔，托游女轉交給阿嬤，當時游女隨手將現金放在口袋，牽著小姪女走上樓梯，不料一進家門後才發現口袋中的鈔票不翼而飛，經調閱監視器後才發現，在上樓梯時5000元不小心從口袋掉了出來，短短6秒時間，後方的陌生男子隨即彎腰將錢撿走，「我不確定他有沒有看到我，如果有，他也沒有想要告知我！」

游女說，當下自己手拿東西又牽著小孩，完全沒有注意到錢掉出來，雖然自己確實有過失，但男子順手將錢撿走的行為已經觸法，後續游女已到派出所報案，「希望告誡這位先生，如果你有看到影片，請麻煩把錢送去派出所，如果今天是一位經濟困難的人，5000塊真的不是小數目。」

警方表示，目前已經接獲並受理游女報案，正進一步調閱監視器畫面追查男子身分中，後續全案將依侵占罪函送法辦。

▼短短6秒，身後另名陌生男子隨即彎腰將錢撿走。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼三重女掉5000塊，遭後方陌生男撿走。（圖／翻攝爆料公社）

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