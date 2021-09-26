小琉球鬼頭刀跨海澎湖「美食品嘗」　有吃、有秀搶搶滾

▲琉球區漁會跨海與澎湖區漁會聯手舉辦美食品嘗會，氣氛熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

琉球區漁會跨海與澎湖區漁會聯手舉辦美食品嘗會；琉球區漁會總幹事蔡寶興帶著小琉球漁獲鬼頭刀、旗魚及鮪魚等美食佳餚，與澎湖區漁會聯手在菊島之星舉辦現場品嚐會，搭配鬼頭刀刀工秀表演，果然轟動，吸引不少民眾前來品嘗、購買。

今年由於受疫情影響，全台漁獲大多只能內銷，無法外銷，但小琉球的鬼頭刀，在全國產量約1噸下，仍受到國內消費者喜愛，目前已無庫存，小琉球區漁會為答感謝各縣市民眾的喜愛與捧場，因此展開與各縣市區漁會聯手促銷活動，彼此拉抬各地漁產，並宣傳小琉球特產鬼頭刀、旗魚及鮪魚等各種漁獲。

25日，小琉球區漁會總幹事蔡寶興領軍的促銷列車，開抵澎湖菊島之星，與澎湖區漁會理事長吳良添、總幹事蔡月嬌、副議長陳雙全、農委會農金局長李聰勇、漁業電台台長鄭又慈及金馬澎分署副分署長蔡茂埕等人，共同行銷屏東與澎湖兩地漁獲美食。蔡寶興擔任鬼頭刀代言人，盛讚營養高又不貴，是最適合台灣人口味的海鮮美食。

現場提供石斑魚湯、鬼頭刀魚丸湯、飛魚卵香腸、鬼頭刀鹹酥魚、鬼頭刀魚酥條、鬼頭刀熟魚乾、純魚鬆等美食試吃，民眾大排長龍；鬼頭刀刀工秀，也讓民眾開了眼界，大呼不虛此行。