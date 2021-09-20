約妹子「澎湖火車站」見面！真實反應露餡　古意哥：還以為春天來

▲約女子澎湖火車站見面對方竟答應。非當事人。（示意圖／記者許力方攝）



記者黃可昀／綜合報導

有女生加好友先別高興得太早！一名男子日前遇到陌生女子主動加LINE，本以為春天來臨了，結果雙方聊沒幾句他就發現破綻，故意和對方約在「澎湖火車站」見面，結果女子爽快答應，還說自己以前就有聽說過澎湖火車站，讓他實在是哭笑不得。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，這名陌生女子某天突然加他LINE好友，「我還以為我的春天到了！」立即和對方展開熱烈密集的對話，結果問到「妳有聽過澎湖火車站嗎？」氣氛瞬間變調，因為女子馬上回應「有啊！」不過澎湖根本就沒有火車站，對方還說「知道而已，但是我沒有去過那邊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO知道自己遇上詐騙但沒拆穿。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



原PO從對方的回應驚覺自己遇到詐騙，根本沒有澎湖火車站，女子還說得煞有其事，不過他也沒有當場戳破對方，「後續就是我約她在澎湖火車站見面」，女子還怕到現場以後找不到人，請原PO留下電話，「我隨便給了一個號碼，她叫我幫忙她收個認證碼...」，直到這一步他更加確定，自己絕對是遇到詐騙集團，並沒有陌生女子主動搭訕這種好康。

網友笑翻留言，「我上次約武嶺火車站，結果他真的回我說到車站了，哇靠」、「上次一個約我南投漁港」、「上次才約的金門捷運站3號出口…不知道她找到我了沒」、「早晚有一天詐騙集團會搞懂我們台灣的地理位置的」、「怎麼沒約比較新蓋的澎湖高鐵呢？不是比較好找嗎？」