更／美國「火車出軌」至少3死50傷　5節車廂翻覆乘客受困

▲美國鐵路帝國建設號發生出軌意外。（圖／翻攝自推特）



記者吳美依／綜合外電報導

美國鐵路（Amtrak）帝國建設號（Empire Builder）於當地時間25日下午4時在蒙大拿州發生出軌意外，5節車廂翻覆。根據ABC、《路透》與《紐約時報》最新消息，目前累計至少3人死亡、50人受傷，而詳細傷亡情況仍在調查中。

災難與緊急服務協調官員福里克爾（Amanda Frickel）透露，附近6郡救災部門都抵達現場救援，多達5間醫院收治傷患，還有數架醫療直升機待命中。據悉，當局已將乘客疏散至2個不同安全地點，並且正在清點人數與死傷名單。

美鐵稍早在聲明中表示，火車上一共載有147名乘客與13名工作人員，該機構正與地方當局積極合作，「運送受傷乘客」並且「安全疏散所有乘客」。



綜合《美聯社》、《福斯新聞》等外媒報導，帝國建設號從西雅圖開往芝加哥，行經哈佛（Havre）與薛爾比（Shelby）2站之間時出軌，此地距離200人小鎮喬普林（Joplin）僅約1.6公里，而救援人員已經趕到現場。

▲美鐵一列火車在蒙大拿州出軌。（圖／翻攝自推特）

發稿：09:20

更新：10:13