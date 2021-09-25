快訊／江啟臣連任失敗　18：20赴國民黨中央發表談話

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席選舉25日進行投票，37萬黨員將從現任主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校校長張亞中、彰化前縣長卓伯源4人之中選出新任主席。下午4點開始進行開票，預計結果最快傍晚6點出爐。目前朱立倫票數大幅領先，張亞中排第二，位居第三的江啟臣則將於18:20於國民黨部發表談話。

截至17：56，五縣市已開完票，朱立倫6萬2468票領先，張亞中4萬1934票，江啟臣2萬3183票，卓伯源3726票。

▲江啟臣、朱立倫、張亞中、卓伯源。（合併圖／記者鄧木卿攝、記者林敬旻攝、記者宋良義攝、記者黃克翔攝）

國民黨110年度各縣市選舉人數以及黃復興黨部合計有37萬711人，其中三大票倉分布在台北市、新北市、高雄市三區，共有13多萬張選票，六都合計佔17萬人左右。

此次黨主席選情相當緊繃，隨張亞中聲勢高漲，選情從一開始的「朱江對決」轉變為「朱張拉鋸」，投票前夕流出的一份封關數據指出，朱立倫支持度僅領先張亞中0.9％，差距僅在誤差範圍內。

一名有操盤經驗的黨務人士分析，選前態勢就是「朱立倫、張亞中誤差範圍非常小」，北台灣尤其雙北地區，選情仍相當吃力，決戰點就在於投票率，若能拉高自主黨員與組織票源，朱立倫選情才樂觀。

此次國民黨主席選舉共有4位候選人角逐，經抽籤決定號次分別為，1號江啟臣、2號卓伯源、3號張亞中、4號朱立倫。選舉設420個投票所，預定於10月31日舉行全代會（全國黨代表大會），進行新舊黨主席交接。根據國民黨章規定，主席任期為4年，因此新任主席上任後，任期將會到2025年10月。

▼江啟臣發表敗選感言。（圖／記者李毓康攝）