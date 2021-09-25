快訊／朱立倫致電張亞中　通話內容曝光

▲朱立倫當選新任國民黨黨主席，晚間抵達中央黨部發表談話。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席選舉由前新北市長朱立倫勝出，19點30分於赴黨中央發表談話，他表示，稍早已致電其他3位候選人致意，並特別感謝張亞中教授，讓大家更重視兩岸和平議題，將來有很多機會能一起討論、一起交流，請他對國民黨的熱誠成為戰力。

晚間7點45分全國票數已開完，朱立倫8萬5163票當選，張亞中6萬631票，江啟臣3萬5093票，卓伯源5133票，投票率50.71％。

朱立倫發表勝選感言表示，他帶著誠惶誠恐的心情，要跟所有國民黨同志一起出發、一起努力，要感謝這一次在黨內選舉過程中，每一位辛苦的工作人員，讓選舉辦得非常順利，更感謝願意站出來投票的黨內的同志，大家都是出來捍衛中華民國。

朱立倫表示，他已於晚間6點多分別致電張亞中、卓伯源、江啟臣。他在電話中特別感謝張亞中教授，「他的熱情、決心，甚至他振臂高呼，讓我們更重視兩岸和平議題，謝謝張教授給我們很多指教，他也特別請張教授，將來有很多機會能一起討論、一起交流，請他對國民黨的熱誠成為我們的戰力。」

朱立倫接著說，他也非常感謝江主席，無私無我付出，相信他的每一步、每一個作為，在黨史上都會跟歷屆主席一樣留下很好的紀錄，「我表達最高敬意，也拜託江主席，一起團結國民黨。」

「今天晚上是民進黨要開始擔心的時刻，今天開始我們會是一個空前團結的國民黨，會是充滿戰鬥力的國民黨！」朱立倫表示，我們是團結、充滿戰鬥力 是戰鬥藍，追求必勝藍，未來每一場不管罷免案、公投案、選舉，我們都不會放棄作為公民的權利，會團結起來對抗囂張的民進黨。

朱立倫表示，民進黨或許今天還想來對國民黨選舉見縫插針，我提醒，不必了，我們很快的全黨就會團結再一起，共同對抗民進黨，代表台灣人民讓國民黨強起來，打敗民進黨。

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