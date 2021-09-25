審計部點名！台中補習班僅37%合格　市府：去年裁罰14件



▲▼臉書粉絲專頁「台中青年」指出，台中市補習班僅37%合格遭到審計部點名改善，市府解釋，去年已裁罰14件違規。（圖／「台中青年」提供）

記者鄧木卿／台中報導

監察院審計部109年度在台中市總決算審核報告指出，台中市政府在2020年1至6月間，針對560家短期補習班進行公共安全聯合稽查，有63.39%不符合規定，違規比率偏高，其中36.25%、203件營業時有違規事項，比例也不少，建議加強法令宣導及不明業者之監督機制，市府教育局解釋，109年度共稽查1090家次，638家違規，其中裁罰14件，未來仍會加強稽查裁處。

臉書粉絲專頁「台中青年」指出，台中市有2916家短期補習班，被稽查的560家補習班中，僅36.61%、205家符合規定，其餘均有違規情形，而且半年來，稽查家數僅占總數19.2%。此外，雖然市政府回覆會裁罰，但經查詢台中市補習班資訊管理系統，立案補習班違規未改善名單中，上次裁罰是2016年1月的2個案件，再之前就是2010年以前，難道這11年來，台中補習班違規都有積極改善，且表現良好嗎？

「台中青年」表示，補習班是許多學生課後長時間生活的場所，不管是公共安全、教學品質、資訊透明、契約簽訂、收退費制度等，都是家長、學生需受到保障的權益，因此呼籲台中市政府身為主管機關，應擴大聯合稽查並加強稽查密度、補足稽查人力、透明揭露公告裁罰違規的名單等積極解決方案。

教育局表示，市府分定期及不定期進行補習班稽查，定期稽查為每周一至周五下午或晚上會同都發局、消防局進行聯合稽查，包括建築物安全、消防設備、廣告招生、學員權益、教學管理等，如接獲民眾檢舉、防疫作為、重大消費爭議，則不定期進行稽查。

補習班稽查違規態樣，包括未按期陳報有關表冊、課程、教材與教學方式違背教育目標、班名未照規定書寫，及其他違反相關法令之情事計有18種，一旦違反上述情形，第一次發函限期改善，第二次停止招生3個月，第三次停招6個月，第四次查獲則撤銷立案。

台中市計有2936家補習班，109年度共稽查1090家次，違規家數計638家，對於補習班稽查違規情形，都會將缺失詳細登載在稽查紀錄表，並命令補習班限期改善，後續並列管、追蹤、複查改善情形，若未立案補習班或以補習班為名違規從事課後照顧服務則進行裁罰處置，109年共裁罰14件，由秘書處協助公告。