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LIVE／「AZ、BNT接連到貨」輪誰接種？陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。今起連3天將有疫苗抵達，包括日本贈送50萬AZ、斯洛伐克贈送16萬AZ以及企業捐贈的首批客製化標籤BNT疫苗。另外，繼校園集體接種後，18至22歲、所有65歲以上以及第九類40歲以上的3個族群開打第一劑BNT，詳情有望在記者會中說明。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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日本贈送的AZ疫苗於今日下午1點30分左右抵達台灣，與先前一樣，由日本航空JL-809載運。截自本月7日，日本已提供台灣340.4萬劑疫苗，包含分別為6月4日124萬劑、7月8日113萬劑、7月15日97萬劑及9月7日的6.4萬劑，是捐助疫苗給台灣最多的國家，若加上第5批捐贈的50萬劑，總數量將來到390.4萬劑。

另外，斯洛伐克加碼捐贈的16萬劑AZ疫苗，也預計在明天早上六點抵達桃園機場，將由長榮航空BR-66航班運載運；BNT部分由華航CI-62運送，抵台時間為下週一（9/27）清晨。

陳時中昨日透露疫苗接種規劃，BNT還是會以打第一劑為主，AZ、莫德納則供給第二劑。他也表示，未來進貨速度加快的話，也會安排一部分打第一劑，但民眾仍可選擇BNT接種。而第十輪疫苗也將打BNT，發言人莊人祥表示，會從第九類40歲以下往下開，若疫苗數量充足，64歲以下一般民眾也打得到。

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