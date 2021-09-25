118校受害名單曝！　工程師手滑害「高中學習歷程檔案」消失

▲「高中學習歷程檔案」為學生升大學重要依據。（資料照／彰化師範大學提供）

記者許展溢／台北報導

9月5日至9月20日期間全台有118所高中的「學習歷程檔案」全消失，教育部今（25日）證實是委外廠商工程師在搬移資料過程中「手滑」釀禍，不過，國教署向記者強調，初步掌握硬碟裡的東西沒損壞，會全力搶救，這118所學校名單也跟著曝光了。

「高中學習歷程檔案」為學生升大學重要依據，昨天卻傳出台中女中、台中高工等118校上學期的學習歷程檔案資料全遺失，波及上萬名高中職生，嚴重的是恐怕不是每名學生上傳前都有備份。武陵高中校長林煥周就說，理論上無法確定學生百分百都會備份，就學生而言可能會認為上傳就是「完成程序」，現在出現此狀況，是一個困擾，只能盡量處理，別讓學生權益受影響。

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台中女中校長洪幼齡說，23日才從國教署那邊得知，高中學習歷程檔案平台出現狀況，目前狀況不明，所以不知損害狀況。第一時間就立刻公告讓學生檢視，至少可以先掌握學生端的資料是否還有保留。目前狀況不明，連國教署都不知道何時能恢復，如果可以修復最棒，但萬一不行就麻煩了。

▲▼工程師手滑，學習歷程檔案消失的118所高中名單。（圖／讀者提供）

國教署說明，部分高中學生於9月5日至9月20日期間上傳校內學習歷程平台的學習歷程檔案遺失，會以保障學生權利為前提下，要求廠商全力救援硬碟資料，目前廠商已委請專業技術人員協助處理中，初步掌握資料硬碟並未損壞，會朝盡快將硬碟中之相關檔案回復之方向處理。

另外，國教署強調，廠商已於9月24日同步以電子郵件方式，逐一通知受影響學校，請學校協助通知學生登入校內學生學習歷程紀錄模組，確認上傳之檔案是否正常，如有異常，可重新上傳檔案。國教署組長張永傑進一步說明，「初步掌握資料硬碟沒有損壞，會朝恢復檔案的方式處理。」



▲118所高中「學習歷程檔案消失」。（圖／讀者提供）