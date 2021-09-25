網購25項文具！1間店「狂寄25張發票」驚呆他　內行曝背後原因

▲原PO因重複申請，前後各拿到了25張發票。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

實習記者黃品臻／綜合報導

竟然一次來了25張發票！有網友近日在臉書社團分享，在網路商城購買了同一家廠商的25項商品，沒想到竟收到整整一疊發票，引起熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，在網購平台購買文具，選擇同一家廠商的25項商品，下單後原本想自行上網列印發票，但發現竟有25個號碼，心想應該是平台弄錯了，因為要報帳而選擇申請紙本，沒想到網購平台直接寄來了「一大包」發票，總共25張，讓原PO無奈詢問，「這樣不是很浪費發票號嗎？」

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▲原PO分享在網購平台下單同一家廠商的25個商品，竟拿到25張紙本發票。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出引起熱議，網友們紛紛留言表示，「讓你提高中獎機率」、「某次幫隊友公司買了十雙拖鞋，也是來了十張發票，還好不是十個包裹」、「包牌的概念」、「我都設定電子發票，哈哈」、「MOMO可能有自己的造紙廠」、「賺翻了，發票很值錢啊」。

另外有網友對此狀況提出解釋，「因為有鑑賞期的問題，所以單筆開發票，以便其中一品項要單獨退貨，退該張發票即可不用整套重開」、「這是方便你同一張訂單但可以單件單獨退換貨的，我之前買50個文具用品也開50張」。

原PO後來還更新表示，有朋友說曾經遇過一張發票放在一封信裡面寄來，慶幸自己沒遇到，但晚上再去看信箱時發現，又有一疊厚厚的發票躺在裡面，思考後應該是因為重複申請才會又來25張，而且正本還比補寄的晚到，讓原PO覺得無奈又好笑。