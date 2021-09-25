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實體店才是重災戶「五倍券卻可網購」　鄉民怒了：一堆淘寶貨

▲▼五倍券。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲10月8日五倍券就能消費了。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

即日起，民眾五倍券可選擇「數位綁訂」與「紙本線上／超商預約」，就等10月8日好好振興一番。不過有網友分析，五倍券發放，照理是要大家去實體店消費促進內需，因此不解為何要開放網購管道，尤其有些商家賣的是淘寶貨，讓原PO直言政策很怪。

一名網友在PTT表示，這波疫情衝擊餐飲業、旅遊業與服務業等，照理普發五倍券，是要幫助振興受到疫情衝擊的實體店家，結果查看五倍券規則，限制包括「不能用在股票投資、水電費、罰金罰鍰、健保費、稅捐、行政規費、儲值交易等；數位五倍券不能使用於境外電商。」

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對此，原PO百思不解拋問，一般的線上購物電商，這次並沒有受到疫情的影響，「五倍券不是應該鼓勵大家去實體店家消費嗎？怎麼看起來一般線上購物還是可以用五倍券啊？還是我搞錯了呢？」

文章曝光後，底下網友熱議，「這是促進內需而不是救苦救窮，搞錯的是你」、「我也可以在網路，買實體店面的商品啊」、「綁信用卡的話，你要怎麼避？」「網路商家賺到錢，就會拿錢去實體店消費」、「可是網路商家一堆賣淘寶貨」。

留言串中，原PO還強調，「不過我還是覺得直接排除網購才能幫到實體店，蝦皮也是一堆大陸貨」。

▲▼為什麼五倍券不禁電商網購？（圖／翻攝PTT）

▲原PO主張，五倍券不該開放網購消費！（圖／翻攝PTT）

五倍券常見問題七大QA

Q1：五倍券不能用在什麼地方？有使用場所限制嗎？
A1：不能用在股票投資、水電費、罰金罰鍰、健保費、稅捐、行政規費、儲值交易等。此外，數位五倍券不能使用於境外電商。

Q2：綁定後何時可以開始使用？
A2：自2021年10月8日起即可開始使用。

Q3：使用期限？
A3：紙本券、數位券皆可使用至2022年4月30日。

Q4：數位綁定後可否改為領取紙本？
A4：不行，數位綁定後不能改選領取紙本，也不能再選擇其他數位工具。

Q5：學校、社區大學學雜費、私立補習班學費是否適用？
A5：可以，紙本或數位皆可使用。

Q6：可以用在醫院掛號費嗎？
A6：可以使用，但商圈店家紛紛加碼優惠，直接拿來消費比較划算。

Q7：可以儲值遊戲點數嗎？
A7：遊戲點數、InComm禮品卡儲值，不適用。

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