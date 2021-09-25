快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐！千萬得主是你嗎？

▲快拿出你的統一發票吧！（圖／記者劉維榛攝）

記者林懿捷／綜合報導

又到了單月份25日統一發票開獎日！本期（110年7-8月）千萬特別獎號碼是52604932，快拿起手上的發票，看看自己是不是被財神爺眷顧的幸運兒！上一期5-6月統一發票號碼中獎者，一共有12位千萬得主，甚至有7位民眾花不到100元就抱走千萬。此外，本次統一發票增開一組六獎號碼，讓更多人有機會得到200元小確幸。



▼110年7、8月統一發票對獎號碼（圖／記者林懿捷製作）

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財政部表示，下半年(7-12月)各期統一發票開獎組數，除維持現行特別獎及特獎各1組、頭獎至六獎各3組、增開六獎1組、雲端發票專屬100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組及500元獎100萬組，並在下半年各期增開雲端發票專屬800元獎10萬組，每期雲端發票專屬獎計開出111萬6,030組，獎額高達6.42億元。

財政部表示，5、6月期統一發票千萬元特別獎，還有2張未兌領，分別是新北市蘆洲的全家便利超商、高雄岡山的小七開出的發票，200萬元特獎則有1張未兌領，呼籲中獎的民眾，不要忘記於11月5日前，攜帶印出的紙本發票兌領；而本期（110年7-8月）的兌獎時間為110年10月6日至次年1月5日，記起來以免錯過了拿獎時刻！