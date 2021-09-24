3+11補充報告再卡關　林為洲：人民要真相「不是千篇一律的廢話」

▲林為洲批評3+11補充報告草率內容詭辯。（圖／翻攝林為洲臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨立法院黨團因不滿行政院「3+11專案報告」沒有公開決策原因，再度杯葛行政院長蘇貞昌上台報告。國民黨立委林為洲24日批評補充報告內容草率詭辯，沒有解釋為何3+11決策過程沒有會議記錄「人民要的是真相，不是千篇一律的廢話」。

林為洲透過臉書表示，上週行政院的3+11專案報告，直到開會前一小時才送達立法院，短短12頁就想將800多條因疫情而逝的生命輕描淡寫帶過，蘇貞昌對於政府疏失始終不願輕易承擔過錯，但在國民黨的強力杯葛和民間的反彈下，蘇貞昌承諾重擬3+11報告並深刻檢討。

林為洲批評，原先以為執政黨終於痛定思痛，在今天還給人民一個真相，但結果還是讓人大失所望，4頁的補充報告雖可見蘇內閣對民眾離世的哀悼，但對於3+11決策過程為何沒有會議記錄，卻以「行政機關慣常運作的模式」來為自身的草率詭辯，衛福部長陳時中對於外界質疑更是悍然回應，強調諾富特飯店群聚感染事件無法證實與後續的本土疫情爆發有關連性。

林為洲強調，若執政黨還是要抱持息事寧人的態度，那佔據議場就不會只是曇花一現，畢竟你們上台報告說的都是歌頌蔡政府的防疫功績，「但人民要的是真相，不是千篇一律的廢話」。