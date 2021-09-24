打臉蘇貞昌自豪台灣防疫　王鴻薇：真的噁心！不知羞恥要有限度

▲王鴻薇打臉蘇貞昌自豪台灣防疫成績。（圖／翻攝王鴻薇臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院長蘇貞昌今（24）日赴立院提出3+11補充報告，以台灣的防疫成果自豪，「在蔡總統領導下，行政院團隊全力以赴，全體國人上下一心，團結抗疫，經濟發展蓬勃，成為舉世滔滔中的幸福之地」。不過，國民黨台北市議員王鴻薇痛批「真的噁心！」根據彭博社最新八月的「全球新冠防疫韌性排名」，台灣掉到第41名，落後奈及利亞、秘魯、埃及與墨西哥等國。

王鴻薇表示，蘇貞昌今天至立法院進行施政報告，以台灣的防疫成果自豪，「在蔡總統領導下，行政院團隊全力以赴，全體國人上下一心，團結抗疫，經濟發展蓬勃，成為舉世滔滔中的幸福之地」。她怒批，「這句話是在學韋小寶嗎？接下來是不是要說，對蔡總統的仰慕有如滔滔江水延綿不絕了？」

王鴻薇痛批，蘇貞昌自己說都不會臉紅，「我聽的是真的噁心」，現實是，幾個禮拜前，彭博社最新八月的「全球新冠防疫韌性排名」，台灣又從7月的40名，掉回第41名，落後奈及利亞、秘魯、埃及與墨西哥等國。

王鴻薇指出，從疫苗短缺、3+11破口、全台封鎖將近三個月、甚至到昨天五倍券大當機，「蘇院長不知道是在裝傻，還是真的自我感覺太良好，你不下台謝罪，還敢在這裡跟台灣人民談幸福？不知道羞恥也要有個限度。」

根據《彭博》（Bloomberg）最新「防疫韌性排行榜」（The Covid Resilence Ranking），在8月的數據中，台灣排全球第41名，落後於奈及利亞、埃及、祕魯、墨西哥等國家。

報告指出，台灣8月的總評分為57.2，疫苗覆蓋率為21.7%，封鎖嚴重度從71下降到56，航班載客力縮減了87.2%，在世界53個經濟體中排名41位，排名落後於奈及利亞、埃及、祕魯、墨西哥等國家。



全球防疫韌性最佳仍是挪威，疫苗覆蓋率達59.9%，航班縮減幅度僅40.1%，封城嚴重程度為39，總分達80.1。第二名的荷蘭總分達75.8，第三名的芬蘭達75。美國以69.5排第25，南韓排第26，香港則排上第18。