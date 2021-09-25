　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

成田機場「罕見奇景」有烏龜在爬！跑道急封閉　全日空樂：好預兆

▲ANA全日空海龜彩繪機。（圖／翻攝自Facebook／ANA.Japan）

▲全日空海龜彩繪機在烏龜被捕後起飛前往沖繩。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

日本東京成田國際機場出現「罕見一幕」，24日上午突然有一隻「稀客」－烏龜闖入跑道行走，因為牠，導致跑道一度關閉至少15分鐘，包括全日空在內5個航班延誤，不過，全日空（ANA）對此則回應，海龜在夏威夷象徵「幸運」，相信這會是個好兆頭。

成田機場表示，事發於24日上午11時30分左右，一架正準備從4000米A跑道，起飛前往吉隆坡的日本航空航班機組人員意外發現，跑道上有東西，緊急連絡空管驚呼「有一隻烏龜在爬！」日本媒體報導，塔台獲報後立即封鎖跑道，工作人員趕往現場，找到一隻體長約30公分、重2公斤的烏龜正在橫跨機場跑道，當場用補網抓住牠，據悉，烏龜受到驚嚇，緊縮四肢、從殼中探出頭。

機場官員也稱，這是一起「極為罕見」的例子，推測烏龜是從附近的雨水蓄水池爬過來跑道，將會調查清楚烏龜的種類後，再考慮是否將牠放生；這起事故讓機場跑道暫停15分鐘，5個客機、貨機航班延誤。就在捕獲烏龜後，全日空一架海龜彩繪機起飛前往沖繩。

被延誤的全日空機組員受訪時說，「從來沒想過在飛機上會遇到烏龜。」但全日空對此則回應，在夏威夷海龜象徵「幸運的使者」，跑道出現烏龜可能是一種好預兆，很期待。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►3大「狗公園」讓毛小孩爽翻天

ET快訊
26歲女星透視裝只貼胸貼　「不自然雙球」網全看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

成田機場「罕見奇景」有烏龜在爬！跑道急封閉　全日空樂：好預兆

印度神童現身！最新預言「天有異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

葡萄牙「疫苗接種率」世界第一　10月起夜店、酒吧全開放

與美司法部達緩起訴協議　孟晚舟可望返回中國

AUKUS「潛艦爭議」未了　強生與馬克宏同意加強合作

台灣「關鍵排名」狂勝中國101名　《外交家》：台灣更適合CPTPP

單身媽嫌醫院人工授精「6萬元太貴」！看YouTube自學竟一次就中

印度神童9度預言成真！這一次講中股災　曝2大動盪關鍵時間

美國變相承認「中國疫苗」？　接種科興、國藥11月有望正常入境

地獄之井真面目曝！遍地腐屍惡臭狂飄　怕被詛咒百萬年無人靠近

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

駕駛依動線左轉「遭直行車爬上」　對方騰空飛起！網喊：請看標線

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

女直播途中稱讚自家加菲貓可愛　下秒撕破窗簾拆台...還秀不屑臉

成田機場「罕見奇景」有烏龜在爬！跑道急封閉　全日空樂：好預兆

印度神童現身！最新預言「天有異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

葡萄牙「疫苗接種率」世界第一　10月起夜店、酒吧全開放

與美司法部達緩起訴協議　孟晚舟可望返回中國

AUKUS「潛艦爭議」未了　強生與馬克宏同意加強合作

台灣「關鍵排名」狂勝中國101名　《外交家》：台灣更適合CPTPP

單身媽嫌醫院人工授精「6萬元太貴」！看YouTube自學竟一次就中

印度神童9度預言成真！這一次講中股災　曝2大動盪關鍵時間

美國變相承認「中國疫苗」？　接種科興、國藥11月有望正常入境

地獄之井真面目曝！遍地腐屍惡臭狂飄　怕被詛咒百萬年無人靠近

台南小黃攔腰撞特斯拉！車頭全毀要修50萬元　影片曝光網傻了

張亞中「護衛隊」首度曝光！青天白日臂章+黑手套　一路開道

成田機場「罕見奇景」有烏龜在爬！跑道急封閉　全日空樂：好預兆

澳洲片面撕毀12艘潛艦「世紀合約」　法國近2兆帳單準備寄出

信用卡推5000元回饋！網一查驚覺「就是五倍券」爆氣：感覺被騙

法官拿證物敲自己頭「鐵棒確實堅硬，頭很痛」認定凶器　法界熱議

騎電動滑板車慘摔「酒測值超標」　醉男公共危險罪慘罰12萬

印度神童現身！最新預言「天有異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

報關業被重罰嚴查！超過2000海外包裹全卡關　在倉庫堆成小山

前立委黃適卓母逝　臉書Po老照片憶「心中永遠美麗的母親…」

28歲老闆創業賣雞排月入20萬！ 最愛客人點米血、甜不辣獲利6倍

國際熱門新聞

印度神童預言　這一次講中股災

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

台灣關鍵排名狂勝中國101名　《外交家》：台灣更適合CPTPP

與美司法部達緩起訴協議　孟晚舟可望返回中國

「地獄之井」真面目曝！遍地腐屍惡臭狂飄

葡萄牙接種率世界第一　10月開放酒吧

歐盟將統一「充電接頭」規格為Type C

IG跟女網紅買手機被騙　14歲弟死亡

陰莖塞進瓶口　他忍2個月慘況曝光

AUKUS爭議未了　強生與馬克宏同意加強合作

美國變相承認中國疫苗？接種科興、國藥11月可入境

開啟iPhone這功能　AirPods秒變「抓姦神器」

更多熱門

相關新聞

日本公開表態歡迎台灣加入CPTPP　謝長廷：絕無僅有！

日本公開表態歡迎台灣加入CPTPP　謝長廷：絕無僅有！

台灣22日正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），日本政府公開表示歡迎。對此，駐日代表謝長廷表示，像日本這樣敢公開表達歡迎或支持的會員國，可以說是絕無僅有，證明台日關係非常重要。

她打完2劑BNT頭痛、嘔吐　竟是腦出血

她打完2劑BNT頭痛、嘔吐　竟是腦出血

文在寅提議發表終戰宣言　金與鄭出面回應

文在寅提議發表終戰宣言　金與鄭出面回應

CNN：四方安全對話　台灣可能成討論重點

CNN：四方安全對話　台灣可能成討論重點

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

關鍵字：

烏龜成田機場跑道日本日韓要聞全日空

讀者迴響

熱門新聞

阿Ken突宣布：可以結婚了　「視訊親吻照曝光」

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

印度神童預言　這一次講中股災

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

開箱i13 Pro Max天峰藍見「致命瑕疵」崩潰：品管超差

一張圖看紙本五倍券攻略　鐵粉崩潰

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

黑猩猩突趴下口交　父母尷尬抱孩逃

前男友「運動片」外流Dcard！女大生見標題崩潰

26歲女星透視裝只貼胸貼！　「不自然雙球」網看傻

高雄26歲新婚警「酒駕自撞」命危　妻子衝醫院淚崩

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

正妹YouTuber「70萬IG被檢舉到消失」

更多

最夯影音

更多
直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過
狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面