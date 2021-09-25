美軍罕見釋出「斬首金正恩」軍演畫面　斬首賓拉登部隊現身南韓

▲美軍釋出「斬首金正恩」的軍演畫面。（圖／翻攝自「空軍特種戰術部隊」臉書，下同）



記者林彥臣／綜合報導

美國眾議院日前才在通過的「2022財政年度國防授權法案」（FY 2022 NDAA）報告中稱北韓「流氓國家」，隨後就在臉書上發布疑似為演練「斬首金正恩」的軍演畫面，雖然臉書的發文全文沒有提到金正恩，但是由於操演的部隊曾經斬首過賓拉登，而且又有夜間滲透的項目，因此被視為是對北韓挑釁行為的警告。

▲第320特種戰術中隊曾經執行過斬首賓拉登任務。



美軍「空軍特種戰術部隊」臉書釋出畫面表示，第320特種戰術中隊（the 320th Special Tactics Squadron）在韓漢弗萊營基地（Camp Humphreys）在代號為柚木刀（Exercise Teak Knife）的軍演中，演練「聯合終端攻擊管制員（JTAC）」等戰術行動。

▲美軍雖然沒有提到金正恩，但是由於軍演的部隊加上操演夜間滲透項目，因此解讀是衝著金正恩而來。



根據南韓媒體《朝鮮日報》報導，由於320特種戰術中隊曾經執行過斬首賓拉登的行動，而且演練的科目又包含夜間滲透， 這被解讀為對北韓的警告研發新武器，挑釁周邊國家的警告。

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