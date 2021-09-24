金與正：終戰宣言是好主意　只要南韓不敵對「有意恢復關係」

▲ 金與正出面向南韓喊話。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓總統文在寅21日於聯合國大會發表演說，呼籲兩韓及美國、中國等相關國家，共同發表朝鮮半島終戰宣言。北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正24日出面回應，對文在寅的提議表示肯定，只要南韓不採敵對態度，北韓也有意願討論恢復雙方關係。

金與正24日透過官媒《朝中社》發表談話指出，文在寅的提案「還不錯」，終戰宣言具有終結朝鮮半島長久以來不穩定的停戰狀態，不再敵視彼此的意義，「是個有趣的提議，也是個好主意」。

不過，金與正指出，若要宣布終戰，首先要確保雙方互相尊重，撤回對彼此的歧視與敵對政策、不公正的雙重標準，「必須滿足先決條件，才能坐下來好好發表有意義的終戰宣言，談論整個朝鮮半島的問題。」

她表示，只要南韓改變過去處處挑毛病、以雙重標準檢視北韓的態度，未來一舉一動都經過深思熟慮，也不採敵對態度，北韓非常願意與南韓保持密切溝通，也有意願針對恢復兩韓關係進行有建設性的討論。

《韓聯社》指出，金與正反覆提及的「雙重標準」指的是南韓進行美韓聯合軍演、試射潛射彈道飛彈（SLBM）並增列軍費，卻將北韓試射巡弋飛彈、彈道飛彈的軍事行動視為挑釁並加以指責，認為南韓必須拋開這樣的陋習。若沒有消除因不公平導致的對立與敵對關係，只是在鏡頭前笑著朗讀終戰宣言並留下合照，對彼此並無實質意義。

事實上，北韓外務省副相李泰聖24日上午才出面表示，目前發表終戰宣言為時過早，矛頭對準美國的敵對政策。金與正時隔7小時發表談話，內容則主要針對南韓，態度也有軟化跡象。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast