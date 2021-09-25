葡萄牙「疫苗接種率」世界第一　10月起夜店、酒吧全開放

▲葡萄牙的疫苗接種率高達83.4%，是全世界最會打疫苗的國家。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

疫苗施打率世界第一的國家葡萄牙，截至23日止，完整接種率高達83.4%，總理科斯塔 （Antonio Costa）23日宣布，即將取消剩下為數不多的防疫禁令，包括從10月1日起， 開放進入酒吧、文化場所等。

根據路透社報導，葡萄牙總理科斯塔說，「法律施加的大部分（防疫）限制將會消失，我們將進入每個人為自己負責的階段，別忘了大流行還沒消失」。

葡萄牙的防疫限制已經為數不多，只剩下在大眾運輸、大型集會活動、療養院、醫院、購物中心、大賣場等需要戴口罩，上周已經取消室外戴口罩的限制。

科斯塔指出，由於全國超過 850 萬人（全國83.4%人口）已經接種疫苗，因此自 2020 年 3 月以來一直關閉的夜店和酒吧將被允許重新開放。但是進入這些地方的顧客，必須出示疫苗接種證明，或是病毒陰性證明。

10月1日起，也不再限制餐廳或咖啡廳的座位，參加文化活動、婚禮、受洗儀式也不再受限。

科斯塔說，飯店、健身房也不再強制要求出示數位接種證明，或者病毒陰性證明，但是空中或海上入境人士、大型文化活動、體育活動等情況，還是需要接種證明或陰性證明。

葡萄牙在今年1月遭遇全球最嚴重的感染大爆發，所以到了夏季之後加強推廣接種疫苗，現在接種率領先全球，葡萄牙的病例總數高達 1,064,876 例，死亡病例17,938起，但是23日的單日新增確診人數只有885例，其中5例死亡。

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