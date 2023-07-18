女買刮刮樂爽中3千萬獎金　「頭獎詛咒發威」1年後戶頭只剩9千元

▲女子中得頭獎，卻變得比以前更窮。（圖／翻攝自Florida Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州58歲女子費弗(Kathryn Faver)去年贏得美元100萬元大獎（約台幣3,096萬元），然而後來的人生卻彷彿中了頭獎詛咒，用獎金買的房子突然被火燒掉，導致她所有財物全部付之一炬，剩餘獎金又因為扣稅、捐款等原因幾乎花光，現在名下只有美元300元（約台幣9,289元）財產。

居住在聖羅薩海灘(Santa Rosa Beach)的費弗，2022年9月購買3張刮刮樂，幸運贏得美元100萬元大獎，她選擇一次性領取獎金，扣稅後獲得美元820,000元（約台幣2,539萬元）獎金，同年12月將獎金的一半金額，約美元40萬元（約台幣1,238萬元）拿去購買房子，沒想到這卻成為她惡夢的開始。

費弗在沒有幫房子購買保險的情況下，便把所有物品搬到新家，結果還來不及住，外出接母親時房子就突然失火，讓她悲痛表示，「我花了好久的時間，一直在找完美的新家，結果還來不及過夜，連10分鐘都沒住到」。

調查起火原因發現，搬家工人暫時把紙箱放在爐子上，結果不知為何爐子突然開火才會導致火災，由於她沒有購買保險，所以火災所造成的損失無法獲得賠償，讓她的財務陷入窘境，「我現在名下大概只有美元300元，因為我幾乎把所有的錢都投入那個房子，現在我完全不知道自己該怎麼辦…難道我中了頭獎詛咒嗎」。