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財政部統一發票路跑盃　10／29台中中央公園鳴槍

▲統一發票路跑盃3年前曾在高美濕地舉辦，今年又移至台中中央公園。（圖／台中市政府提供）

▲統一發票路跑盃今年移至台中中央公園舉行，財政部李慶華次長（左4）與台中市運動局長李昱叡（右3）啟動報名儀式。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

第14屆「財政部112年統一發票盃路跑活動」10月29日將在台中市熱鬧開跑，運動局長李昱叡20日表示，財政部3年前曾在高美濕地舉辦，民眾邊跑步邊欣賞海景，吸引民眾全家大小參與，引起相當大回響，今年再度回到台中舉辦，沿途會經過中央公園、科湳愛琴橋等重要地標，這次可感受到台中城市進步之美，民眾只要在活動當日捐贈統一發票（含雲端發票）4張即可免費參加，歡迎市民加入運動做公益的行列。

財政部統一發票盃路跑活動20日舉辦記者會，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席時表示，感謝財政部、兆豐金控以及中區國稅局的支持，透過路跑向民眾宣導正確的消費觀念，並且捐贈發票幫助弱勢。

李昱叡表示，市長盧秀燕全力推動全民運動，近年舉辦多元且具有特色的主題路跑活動，包括大甲媽BOBI RUN路跑、舒跑杯、霹靂超先天、櫻桃小丸子路跑等，深受民眾喜愛，統一發票盃路跑13年來共舉辦54場，吸引64萬人參加、募集1千多萬張發票，並將募集的發票全數捐贈做公益，他感謝主辦單位用心推廣，更感謝選擇在台中舉辦。

財政部表示，路跑活動分為半馬組（21公里）、挑戰組（10公里）及休閒組（3公里），休閒組的報名者，只要在活動當日捐贈統一發票（含雲端發票）4張，或活動前透過「雲端發票行動捐贈寶」線上捐贈雲端發票2張，即可免費報名參加。

路跑活動網路報名從7月20日下午5點起至9月7日止，額滿為止，活動當天還有精采表演、豐富摸彩品及各式宣導攤位，歡迎市民朋友大手攜小手走出戶外，享受健康運動。

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