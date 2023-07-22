捐發票做公益　大手牽小手一起玩稅high翻天！

▲台南市財政稅務局22日在家樂福新仁店舉辦「幸福稅月~家樂福玩稅趣」租稅宣導活動，吸引大批民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來雲端發票使用率逐年提升，民眾已養成以載具索取雲端發票的習慣，截至今年4月雲端發票占比已突破5成大關，來到52％，台南市財政稅務局22日在家樂福新仁店舉辦「幸福稅月~家樂福玩稅趣」租稅宣導活動。

活動首次結合何爺爺跳跳屋、湯姆熊歡樂世界、秀泰影城、叭咘遊戲樂園及夢想銀行兒童歡樂世界，只要捐雲端發票做公益就可遊玩上列遊戲或看電影，反應非常熱烈，據說推出不到1個月600張活動券就兌換一空。

適逢暑假今天吸引眾多家長帶著小朋友參與，前200名參加者，加碼獲得50元湯姆熊代幣、何爺爺跳跳屋券及DIY棉花糖、爆米花等，活動尚未開始就湧入人潮排隊準備入場。除此之外，觀看租稅宣導影片好禮大放送，搶答非常踴躍，笑聲不斷。

活動現場有一桿進洞、AR魔力槍、戳戳樂等多項租稅小遊戲及財政部南區國稅局新化稽徵所、經濟部標準檢驗局台南分局、市府-地政局、環保局、 消防局、社會局、法制處等數十個闖關攤位，只要玩上一圈，贈品拿不完。現場氣氛超熱絡，像似嘉年華，活動在歡笑及熱烈掌聲中劃下句點，財稅局表示該活動所募集之雲端發票也將會全數捐贈予當地社福團體，做公益、送愛心，達到寓教於樂之目的。

財稅局指出此次活動的重點宣導是今年7月1日起推出使用牌照稅繳款書歸戶，同一直轄市或縣（市）內的車輛1張繳款書最多歸戶5輛車，10輛車就會收到2張繳款書，以此類推，但必需在開徵前2個月提出申請，才能當期適用；另外，今年起民法成年年齡下修至18歲，多屋族之自住房屋若家中有滿18歲之成年子女可獨立設籍，享受按自用住宅用地優惠稅率課徵地價稅，税率從10％降至2％，但記得9月22日前申請，超過時間申請明年才適用哦！