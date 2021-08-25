屏東藝術館全新改造　開幕首場紙風車劇團《紙風車幻想曲》

▲風紙車表演團隊試演照 。（圖／屏東縣文處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東藝術館歷經一年多整建，將於9月18日(週六)重新啟用，並邀請紙風車劇團為開幕首演，9月1日開放索票。

縣府表示，屏東藝術館曾為全台最早啟用的文化活動中心，40年來陪伴民眾享受多元的表演活動，以及培育在地演藝團隊與人才。為改善建築老舊、耐震消防等問題，更貼近現代劇場使用需求，2019年向文化部爭取近億元經費，進行舞台設備更新、內部裝修及結構補強，同時將原有觀眾席由800席調整為624席，改善原有斜度不足、後排視線受阻及回音過大的情形，確保每一個席位都是最佳視野，提供專業與安全兼備的表演欣賞空間。

此外，舞台燈光、音響設備全面優化升級，挑高側舞台空間，增設卸貨平台，提供大型道具及布景直接卸運，方便表演團隊使用，並增加身障及親子廁所等無障礙設施。另在2樓規劃藝文閱覽空間，打造友善且舒適的劇場環境。

文化處長吳明榮說，為歡慶屏東藝術館重新開幕，首場演出邀請到適合全家共賞的紙風車劇團，於9月18週六下午2點30分及晚上7點30分，演出《紙風車幻想曲》，9月1日起開放免費索票。

為感謝疫情期間醫護人員辛勞，每場將保留半數座席予醫護人員及其家屬（憑醫護人員證件，每人可索取2張票，採實名制索票），兩場演出依防疫指引採梅花座，更多詳細資訊請上屏東縣政府文化處官網查詢。

*索票資訊: 9/1(三)09:00起開放索票，上班時間0900-17:00，請由屏東演藝廳戶外廣場大樓梯上二樓實驗劇場索票；週末11:00-12:00於一樓音樂廳服務台索票。

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