德國支持譚德塞連任　謝志偉：對坦護中國欺壓台灣的一定批判

▲謝志偉。（圖／翻攝謝志偉臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

針對德國提名現任世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞繼續連任，國民黨文傳會副主委黃子哲要求駐德代表謝志偉快出來面對。對此，謝志偉透過臉書面回應，對任何坦護中國而欺壓台灣的事情或人，「我一定批判或反駁之，責無旁貸。」

黃子哲指出，去年謝志偉對於譚德塞極度不滿，多次出來狂罵譚德塞，而且用詞一次比一次還辛辣重鹹，宛如「剿塞」急先鋒。謝過去說，譚德塞只敢汙衊台灣，充當中國大陸的打手，還佔著茅坑不拉屎，世人要他下台，剛好而已。遇到國內有人聲援譚德塞，謝也二話不說馬上扣上「聯共制台」的紅帽。

謝志偉說明，作為台灣人「更何況是駐外代表」，對任何坦護中國而欺壓台灣的事情或人，一定批判或反駁之，責無旁貸。因此，當時本人對譚德塞的批評與指責即基於此。也期盼朝野都持此態度。至於措詞用語是否恰當或精準，本人誠摰接受指教。

謝志偉說，對曾沉淪而後求上進或是改邪歸正的人都願意不計前嫌，樂見其成。另外，他也提供給黃子哲三則有關譚德塞後來對中國改變的新聞，包括「世衛面對近2億確診者 譚德塞再促中國必須配合溯源調查」、「世衛敦促中國更好配合新冠病毒溯源調查 譚德塞稱未排除實驗室洩漏可能」、「世衛秘書長：中國需提供更多新冠病毒起源的原始數據」，這也是他本人不計其嫌之主因，不過，因有前科，繼續觀察。

謝志偉表示，譚德塞對中國的態度有所改變，是否為主張應該調查中國和新冠病毒起源之關係的德國支持他的原因，無從得知。但德國從2017-2021迄今，每次都支持台灣以觀察員身分出席世衛大會，自己每次也都會事前或事後親自或親函致謝。

謝志偉也告訴黃子哲，貴黨雖然在戒嚴、白色恐怖年代犯下了許多傷天害理的罪行，但若是貴黨能夠在解嚴都已超過三十年的今天，也能改邪歸正而和台灣人站在一起對抗中國的文攻武嚇，共同捍衛台灣的自由、民主和國土，相信，善良的台灣人對貴黨一定也會不計前嫌的。